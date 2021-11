Mirna Schindler y su intensa preparación para animar Tu Día: “Necesitas una energía vital muy fuerte”

Dice que está preparándose hace tres meses para esto. Mirna Schindler está lista para asumir el desafío televisivo más grande de su carrera: conducir el nuevo matinal de Canal 13, Tu Día.

La periodista conversó con ADN.cl en el lanzamiento del programa, que mostró su moderno estudio con una gran pantalla, que se coronó como el LED más grande de la TV chilena.

Y ahí reveló cómo está enfrentando temas como su imagen y la gran exposición que tendrá a partir del inicio del programa.

Por ejemplo, respecto a lo primero, la reportera contó que “me estoy preparando como soy yo, me estoy cuidando física, emocional y espiritualmente, porque para estar cinco horas al aire todos los días necesitas una energía vital tan fuerte que, si no te acompañas con mucho apañe, apañe como te digo desde todo punto de vista, no es viable en el tiempo”.

A raíz de esto, Mirna confesó que decidió hacer ejercicio a diario. “Desde antes de la pandemia comencé a hacer deporte. Nunca había hecho antes en mi vida. Y ahora estoy yendo al gimnasio. Y no voy a claudicar en eso, no por una cuestión de verme regia, increíble, sino porque mi cuerpo me va a pasar la cuenta en algún momento”, dijo.

-Igual hay un tema fuerte con la imagen para las mujeres de la TV. ¿Estás preparada para esos comentarios, que han sido súper descarnados con otras conductoras?

-Mira, tú nunca vas a dejar contento a todos. Evidentemente va a haber un sector que te va a amar y otro al que no le vas a gustar. Y me he dicho que lo único que importa en la vida es ser yo. Yo no puedo ser para otros, entonces si hay alguien a quien no le gusta como me visto, y que a lo mejor tiene razón en que efectivamente ese vestido no me queda, o ese tono de labios, no importa, yo voy a tratar de ser coherente con quién soy.

Schindler agregó que “acá tenemos un equipo completo de ropa, de color, de maquillaje, pero siempre puede pasar que un día elegiste un vestido que no te queda, y va a pasar. Entonces hay que tratar de que pase poco, pero es parte de la vida. Yo tengo claro que la televisión es imagen y también es fondo. Y necesita más fondo. Para eso estoy acá”.

Mirna y el reemplazo de Bienvenidos

La conductora de Tu Día está ansiosa con el próximo estreno del programa que conducirá junto a Ángeles Araya y que tomará la posta de Bienvenidos, que baja su cortina este viernes.

“Nosotros no somos el reemplazo del Bienvenidos. Nosotros somos un nuevo proyecto, el Bienvenidos cumplió un ciclo y nosotros estamos partiendo otro. Porque si se ve como reemplazo es distinto y no es lo que es”, aclaró de entrada la exlocutora de ADN.

-Mucho se habla de un matinal de actualidad, que no tendrá mucho contenido misceláneo…

-La verdad es que respecto a lo lúdico me gustaría aclarar que éste no es un canal de noticias. Nosotros no vamos a hacer un ladrillo de noticias duras. Vamos a transitar entre éstas y las blandas, las tendencias, etc. Entonces, ese momento de reírnos, lo doy firmado que va a estar.

-¿Cómo ha sido armar esta apuesta junto a otra periodista como Ángeles, con dos mujeres a la cabeza de un programa?

-Ha sido derribar el típico estereotipo patriarcal de que las mujeres no podemos trabajar juntas. El patriarcado nos ha querido convencer a las mujeres que no podemos trabajar juntas, que somos competitivas, envidiosas, que nos aserruchamos el piso. Pero de eso, me he vacunado ya. Lo lindo de Ángeles y yo es que venimos de mundos distintos en los profesional, que tenemos generaciones distintas, ella es 14 años menor que yo. Pero esa diferencia es la que necesitamos.

Mirna indicó que “creo que ha sido una apuesta maravillosa del canal de ponerse a tono con los tiempos, de tener no solo a dos mujeres conduciendo, sino de llamar a una mujer que tiene 54 años como yo, porque eso en mi época habría sido impensable. Es parte del nuevo Chile que las mujeres de mi edad, que tenemos mucha experiencia, seamos valoradas y reconocidas en la televisión como no ocurría hace 20 o 25 años atrás”.

La competencia de Tu Día

Respecto a cómo observa a la competencia, con buques instalados en CHV, Mega y TVN, la periodista mencionó que “yo jamás voy a desmerecer a mi adversario, creo que es importante mirar por qué les va mejor”.

Y añadió que “yo no soy ni Julio César, ni Neme, ni la Diana. Yo soy Mirna Schindler, soy capaz de pasar por distintos momentos, no soy solo la periodista seria, también soy la que le gusta cantar, la que se muere de la risa, la que echa la talla, la que se afecta con noticias duras. Y ahora tengo la oportunidad de mostrar todas esas facetas en este momento”.

-¿Qué piensas de esto de que los periodistas se tomaron los programas y desplazaron de alguna forma a los rostros?

-Yo creo que es el resultado del nuevo Chile. Chile cambió. Cambió mucho antes del Estallido, el Estallido sólo mostró ese cambio. Y creo que nadie mejor que los periodistas para poder conducir un programa de este tipo en este nuevo Chile.