Luis Jara aseguró que Netflix pretendió humillarlo en promo de Luis Miguel, la serie: “Yo era realmente una vergüenza”

Este miércoles Luis Jara fue el invitado de Los 5 Mandamientos, programa en el que contó una desconocida situación que vivió con Netflix.

Fue en abril de este año cuando se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, motivo por el que la plataforma de streaming contactó a Luis Jara para grabar uno de sus comerciales promocionales.

Fue justamente con esta oferta de Netflix con la que Luis Jara aseguró haber enfrentado algunos inconvenientes antes de aceptarla.

“Un día en plena pandemia me llamó Juan Netflix, por ponerle un nombre. Me dice que van a hacer la segunda parte de Luis Miguel y que van a hacer un tráiler para el conosur. ‘Hemos averiguado tu perfil, ya lo hemos hecho con Alex Ubago con otra serie’, etc. Y me vende la pomada”, comenzó su relato en el programa de Martín Cárcamo.

Y continuó: “Entonces le dije ‘Mira, mándame el guión’. Me lo mandó, y yo la verdad es que he escrito varios guiones míos donde quedo como pelotudo, que los he hecho yo mismo, pero en este guión que me entregan yo era realmente una vergüenza, así que les dije ‘Miren, les agradezco mucho, pero no'”.

Tras ese contacto, Netflix nuevamente le escribió a Luis Jara, quien volvió a rechazar la oferta.”Al final vuelven a la carga por tercera vez, y me dicen ‘¿Quieres intervenir el libreto? Es que te queremos tener’. Y me puse a leer e intervine el libreto”, aseguró el cantante de 55 años.

“La idea era generar ruido en estos países para atraer a la gente, pero claro, mucha gente pensaba que yo iba a aparecer en la serie, que me encantaría actuar en una serie”, admitió el artista tras aparecer en el comercial de la serie de Luis Miguel.

“Realmente fue una muy buena pega, porque a todo esto había que negociar las lucas. Hice una cosa de Netflix, me río de mí mismo, como siempre lo hago”, concluyó sobre el tema.