Yo Soy All Stars: Ya se conoció a los primeros tres finalistas del programa

Este domingo 17 de octubre se dio a conocer los nombres de los tres primeros finalistas de Yo Soy All Stars.

De esta forma, los 14 semifinalistas se presentaron en búsqueda de ocupar uno de los cupos en la final del programa de imitaciones de Chilevisión.

En esta oportunidad, en el espacio se vivieron los shows de Raphael, Emmanuel, Sandro, Ana Gabriel, Daddy Yankee, Cecilia, Marc Anthony, Gustavo Cerati, Yuri, Pimpinela, José José, Frank Sinatra, Mon Laferte y Brian Johnson.

Tras estas presentaciones, los miembros del jurado compuesto por Antonio Vodanovic, Cristián Riquelme y Myriam Hernández, debieron elegir, cada uno, a un participante para asegurar su cupo en la final.

En primer lugar, el ex animador del festival de Viña del Mar eligió al imitador de Marc Anthony, Fermín Opazo. “Sinceramente no me lo esperaba. Menos de usted”, admitió y reconoció que la opinión de Antonio era la que más temor le producía. “Aún no me lo creo”, señaló.

Por su parte, el actor apostó por la imitadora de Ana Gabriel, Tamara Aguilar. “Soy de muy pocas palabras solo quiero agradecer. Di lo mejor de mí”, expresó la cantante.

Finalmente, la cantante Myriam Hernández eligió a la imitadora de Mon Laferte, Camila Chacón. “Amo mucho este oficio, siempre quise defender este arte hasta el final. Les agradezco mucho el amor que me han entregado. Aquí nací y aquí me convertí en artista”, expresó la cantante.

Hay que señalar que este lunes se vivirá la segunda semifinal en donde se elegirá a tres artistas más para convertirse en finalistas de Yo Soy All Stars.