Del noticiero a Yo Soy All Stars: Así fue el debut de Mónica Rincón como jurado

La periodista Mónica Rincón se sumó la noche del martes para formar parte de jurado de Yo Soy All Stars, programa de imitaciones de Chilevisión que está llegando a su fin.

Rincón fue presentada con amplios elogios por parte de Millaray Viera, animadora del espacio. “La reina de prensa de CHV y de CNN. No podemos creer que haya aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerla aquí”, expresó presentadora.

“Tengo más nervios que en debate presidencial“, admitió Mónica Rincón una vez que entró al estudio de Yo Soy All Stars y caminó a sentarse junto a Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme. “¡Qué emoción sentarme allá!”, admitió.

A pesar que Millaray Viera y algunos participantes temieron por la presencia de la exigente periodista, finalmente no dudó en expresar sus elogios a los concursantes y evaluó con notas similares a las de sus compañeros del jurado.

“Quiero destacar a los participantes y al equipo que realiza Yo Soy, todos talentosos buena onda y muy profesionales. Gracias por apañarme y por tratarme con cariño”, expresó posteriormente la periodista en su Instagram.

“Fue una linda experiencia y les deseo todo el éxito que ya tiene y más porque se lo merecen. Porque Millaray y esta noche Jean Philippe Cretton son lo máximo los dos y me enorgullece como hacen su trabajo, creando un buen ambiente laboral además”, añadió Rincón.

De la misma forma destacó su relación con Cretton: “Él me dice ‘Mony’ en los pasillos del canal y también hoy al aire, cosa que me hace sentir el cariño que es mutuo. Y me tira pura buena onda por mi pega en prensa: por ejemplo cuando estamos al aire en una elección o cuando me ha tocado una entrevista heavy”.

Crítica al reguetón

Tras la presentación de Óscar Flores, imitador de Daddy Yankee, Mónica Rincón no dudó en expresar su opinión sincera respecto al género musical del reguetón antes de evaluar al participante.

“Me pasa con el reguetón que no me gustan las letras machistas: ya, lo reconozco; pero me gustan las letras de protesta social”, expresó en el espacio.

Finalmente evaluó con un 9,9 (de 10) al imitador de “Big Boss”. “Me quedo con eso, encuentro que lo haces muy bien. Te la crees, me gusta tu puesta en escena”, expresó la profesional.

Finalmente, Mónica Rincón tuvo la tarea de anunciar al mejor de la semana y cerrar el programa.