De la contabilidad a la música: Pablo Herrera contó desconocida etapa de su vida

Pablo Herrera fue uno de los nuevos invitados al programa Los 5 Mandamientos de Canal 13.

El cantante chileno asistió al espacio dirigido por Martín Cárcamo junto a su amiga, la animadora Katherine Salosny.

Fue justamente en dicho programa donde habló de algunos detalles desconocidos de su vida, tal como lo fueron sus estudios como contador auditor.

Según contó el cantante, fue en 1980 cuando salió del colegio con sólo 16 años y decidió entrar a la carrera que no le impidió dedicarse finalmente a la música.

“Ya a los 18 empecé a escribir las canciones para mi primer disco, que fue el año 83”, comenzó su relato en Los 5 Mandamientos.

“Un día tomé la decisión: estaba en clases de contabilidad, que era súper entretenido, y me despedí del profesor y los alumnos diciéndoles ‘Cabros, me voy, no vuelvo’. En clases. Y me fui y no volví más. Para serte sincero no me acuerdo de nada de lo que estudié”, reconoció Pablo Herrera sobre aquella etapa de su vida.

“Yo lo tenía muy claro desde que salí del colegio, yo dije ‘quiero hacer algo en lo que sea libre, no quiero tener nunca un jefe ni tener que mandar a nadie’. Y músico era perfecto”, reconoció el artista en el programa que es emitido de lunes a miércoles.

Hay que recordar que, en efecto, el primer álbum de Pablo Herrera, Despertar, vio la luz en 1983 y fue el primero de sus 13 discos que se extendieron hasta 2013. En tanto, su carrera alcanzó la fama durante sus primeros años y, en 1992, ganó el segundo lugar en el Festival de Viña del Mar.