“Momentazo de la semana”: Martín Cárcamo destacó su beso con Juan Falcón en “Los 5 Mandamientos”

A inicios de esta semana Juan Falcón fue uno de los invitados al programa de Martín Cárcamo Los 5 Mandamientos con quien incluso se dio un beso.

El actor llegó junto a su colega Katty Kowaleczko, quienes fueron entrevistados por “el rubio natural” en un divertido capítulo.

En esta línea, el episodio tuvo un espacio llamado Improvisadario en el cual Martín Cárcamo improvisó una escena de matrimonio con Juan Falcón y Katty.

“Ustedes son actores profesionales y yo me he ido desarrollando en la actuación”, les dijo para presentar la iniciativa. Sin embargo, no fue precisamente a “la novia”, interpretada por la actriz, a quien terminó besando cárcamo.

“No me mires con esos ojos”, le advirtió Martín a Juan al entender sus intenciones en la escena. “Chile cambió”, le respondió el actor. “No hue… no…”, se resistió Martín ante la expectación.

“Bésame, prueba, Martín prueba”, insistió el destacado actor en medio de las carcajadas de los presentes en el estudio.

“Entrégate, yo creo que tú eres mi media naranja”, dijo Juan Falcón antes de darle un beso a Cárcamo por algunos segundos.

Finalmente, el animador destacó esta escena hace algunas horas en su cuenta de Instagram, titulándola como “El momentazo de la semana”. “Grande Juan Falcón”, escribió.

“Medio pato”, escribió la abogada Carmen Gloria Bresky mientras que el cantante Luis Jara comentó con algunas risas. “¡Ohhhhh!”, comentó también la actriz Rocío Toscano en la publicación.

Hay que Los 5 Mandamientos es emitido de lunes a miércoles en Canal 13.