Eliminado de “The Covers” comunicó inesperada noticia tras salir del programa

Un nuevo eliminado fue el saldo de la nueva competencia en el capítulo del programa The Covers emitido este viernes.

En este episodio, el programa de imitaciones de Mega transmitió su tercera gala de cuartos de finales, en la búsqueda del mejor o la mejor imitadora del espacio.

Tras la presentación de los participantes, el jurado compuesto por Javiera Contador, Beto Cuevas y Óscar Mediavilla, debió elegir a tres concursantes para la zona de riesgo y destacar al “Mejor tributo de la semana”.

De esta forma, los jueces de The Covers partieron los anuncios con buenas noticias antes de anunciar al eliminado o eliminada.

“Todos lo hicieron muy lindo hoy, por eso ha sido tan difícil, pero sentimos que la persona que vamos a elegir como tributo de la noche ha demostrado un crecimiento tremendo, cada vez más cercano al personaje que está imitando”, señaló Beto Cuevas antes de anunciar que el afortunado fue Jordan con su imitación de Marc Anthony.

Eliminado de The Covers

Tras destacar a Jordan, el jurado puso en zona de riesgo a los participantes Denisse Malebrán, Santiago Meneghello y a Piamaría, siendo estos dos últimos de los imitadores que más veces han estado en esta posición.

“No hay que poner tanto dramatismo, así es The Covers. Tenemos que elegir a alguno de ustedes tres para que deje la competencia”, dijo Óscar Mediavilla, quien estuvo a cargo de la eliminación.

“Nos da muchísima pena porque hoy todos han brillado como nunca y lamento mucho al que le toque”, expresó antes de anunciar que el eliminado fue Santiago Meneghello.

“A estas alturas despedir a un participante como tú es despedir a un progreso una trayectoria”, le dijo la animadora Karla Constant, quien agradeció su participación.

No obstante, el imitador de Miguel Bosé se tomó la decisión con mesura y anunció un importante hito. “Me gustaría contarles que me atreví a cantar por esto mismo y, bajo el nombre de Santo, acabo de lanzar mi primera canción, se llama Creo en el amor y la pueden ver en YouTube“, expresó sorprendiendo a los presentes.

“Me siento muy agradecido de que me hayan invitado acá. Pa’ mí haber estado al lado de estas tremendas personas es impagable, estoy creciendo junto a ellos, me siento cada día más grande, muchas gracias de verdad”, añadió el concursante eliminado de The Covers.

“Este es el punto de partida”, concluyó antes de abandonar el espacio.

Hay que señalar que Santiago Meneghello no ha sido el único participante que debutó en la industria de la música tras su paso por el programa. Este viernes, Karla Melo publicó su primera canción, la que anunció tras ser eliminada.

Revisa aquí la canción debut de Santiago bajo su seudónimo Santo: