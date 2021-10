Antonella Ríos y su potente descargo en Pecados Digitales: “Me critican y cuestionan demasiado”

Hace una semanas Antonella Ríos reveló en el programa Me Late Prime, que había protagonizado un momento incómodo durante la grabación de Pecados Digitales, episodio que salió a la luz la noche del sábado 2 de octubre.

La situación ocurrió cuando la animadora del espacio, Javiera Contador, le preguntó cómo es que funcionaba Only Fans, página de fotos eróticas en la cual Ríos vende contenido.

“Estoy tranquila y contenta, no siento que me estoy transgrediendo. Es muy importante la palabra transgresión, porque no siento que estoy superando ningún límite” dijo con respecto a la venta de imágenes.

Bajo este contexto, Contador le dio el pase a una historiadora feminista identificada como María José Cumplido, quien comenzó felicitando a la actriz por su ’empoderamiento’ pero que luego cuestionó el uso de este tipo de medios y la comercialización de este contenido.

“A mí me parece muy positivo lo que dice en cuanto a cómo ella se empodera, pone límites y finalmente decide lo que hace con su cuerpo, pero yo creo que la otra cara de la moneda tiene que ver con cómo nuestras decisiones pueden afectar negativamente a lo colectivo y me refiero a cómo la venta del cuerpo de manera erótica o incluso sexual a afectado históricamente a las mujeres y particularmente a las mujeres más pobres”.

Junto con lo anterior también declaró que “puede ser preocupante cómo estas aplicaciones pueden proteger a las mujeres y pueden también detener la explotación de mujeres y sobre todo la explotación infantil que hoy ocurre en las mismas aplicaciones”.

“Me sentí expuesta”

Si bien la intérprete de Mariana en Brujas no se quedó en silencio, minutos después se sinceró con Javiera Contador, indicando que “siento que me expusieron en la parte en que vino la mina, me sentí súper expuesta”.

Ante la declaración de Antonella, la animadora le preguntó si se sintió incómoda, a lo que ella respondió afirmativamente adjuntando que también “estoy mal porque no estoy bien en general”.

“Estoy en un momento de mi vida difícil, recién hace poco tiempo se murió mi perro, estoy sensible y me siento siempre cuestionada y además me sentí mal, súper mal“, agregó.

“Siempre estoy como en el punto en que me cuestionan y me critican demasiado, entonces busco cariño y amor. Yo siempre velo por ser una persona transparente, no cagarme a nadie y tratar de hacer lo mejor que puedo mis cosas“, sentenció.

Cabe destacar que además de Antonella Ríos, los participantes fueron el músico Beto Cuevas, la humorista “Chiqui” Aguayo y el actor José Antonio Raffo.