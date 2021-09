Belén Mora revelará su gran miedo como embarazada en íntima entrevista televisiva

Belén Mora y Toto Acuña serán los nuevos invitados del programa Los 5 Mandamientos de Martín Cárcamo.

En el espacio, la pareja de comediantes hablará de su embarazo en una íntima conversación en el espacio de Canal 13.

“Al principio viví (esta maternidad) con mucho miedo, miedo de perderlo. Cuando fuimos al doctor y escuchamos los latidos, ahí recién nos tranquilizamos”, dijo Belén Mora quien ya había sufrido una pérdida.

“Es un niño súper deseado y estoy súper feliz. No se me nota porque ando un poquito más lenta, este ser humano me está moviendo y tengo dos corazones bombeando ahora, pero estoy feliz”, añadió.

Belén Mora ya tiene un hijo y actualmente, 17 años después de ese nacimiento, destaca la importancia de tener un bebé con su pareja.

“Lo que más quería era tener un hijo con Toto, más que tener yo otro hijo, que Toto viviera la experiencia de tener la conexión biológica con un ser humano, porque ha sido tan buen papá con Samuel”, dijo con emoción.

Hay que señalar que Los 5 Mandamientos se transmite de lunes a miércoles a partir de las 22:30 horas por Canal 13.