Belén “Belenaza” Mora conmovió a sus seguidores tras compartir reflexión sobre su embarazo

Durante la jornada del 18 de septiembre, la actriz Belén “Belenaza” Mora, aprovechó sus redes sociales para postear una conmovedora foto acompañada de un potente mensaje sobre su embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la comediante compartió una imagen en la que se se encuentra tomando su vientre mientras sonríe a la cámara.

“Hay personas a las que quiero mucho pero que no veo hace mas de un año; sin embargo, nos mantenemos en contacto. Esas son las amistades que valen oro” comenzó diciendo la actriz.

Bajo este contexto, Belenaza aprovechó la instancia de recordar a algunas de sus amigas, y las actividades que le gustaría realizar con cada una. “Muero de ganas de un cafe con la @letyzamorano, una cagadera de risa con @yamireyna , un carton y medio con @paulinaza , una conversa larga y bonita con @valentinatoro83 y asi podria seguir con la lista” expresó.

“Espero pronto verles y hablar de todo. Estoy viviendo, en lo personal, un proceso muy lindo pero lleno de altos y bajos. Asi que no juzguen si me ven con cara de poto, quiza es un mal dia. Y he tenido malos dias, dias buenos y dias maravillosos. Pero asi es esto. Buenas noches y dejen de tomar borrachos. ( tomense una piscola por mi)” sentenció.

“Te ves divina“, “Preciosa” y “Como se te nota la pancita, que lindo” fueron algunos de los comentarios que recoge la captura, la cual ya cuenta con más de 44 mil Me Gusta.

Cabe destacar que desde que la pareja, Mora y el también comediante Francisco “Toto” Acuña compartieron la noticia, la actriz se ha encargado de mantener actualizada a su fanalicada, publicando diversas fotografías, acompañadas de emotivas reflexiones y cientos de comentarios positivos.

“Un nuevo ser se suma al elenco”, escribió Belenaza en ese entonces en su cuenta de Instagram, acompañado de un emoji de corazón y etiquetando a Toto, mientras que en la foto se podían apreciar unos zapatos de bebé y un póster del programa de ambos, Políticamente Incorrecto.