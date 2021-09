“Son tantos años aquí…”: La emoción de Paty Cofré tras el término de Mi Barrio

Durante la jornada de sábado 11 de septiembre, el programa de Mega, Mi barrio, emitió su último capitulo, siendo las palabras de Paty Cofré las que más emocionaron a los asistentes, debido a la trayectoria de la humorista.

El show conducido por Fernando Godoy, y que duró cinco meses al aire, estuvo en palestra en diversas ocasiones, recibiendo incluso múltiples denuncias al CNTV.

Sin embargo, anoche la jornada estuvo marcada por la nostalgia, siendo los mismos participantes quienes manifestaron su pesar por el término del espacio.

“Hay muchos que nos criticaron, pero quiero que les quede la certeza de que todo lo que se hace en este programa, les guste o no, se hace con tanto amor y tanto esfuerzo, y eso es lo que me importa y me deja tranquila”, expresó Paola Troncoso.

“Los voy a extrañar y tratamos de dar lo mejor de nosotros, lo hicimos con amor. No me imagino llegar semana a semana sin verlos, me duele mucho…“, agregó Miguelito.

El sentido mensaje de Paty Cofré

Luego de las palabras de diversos miembros de Mi Barrio, Paty Cofré se refirió a la situación, entregando emotivo mensaje a sus compañeros.

“Yo los voy a extrañar mucho, son tantos años aquí, me han brindado mucho cariño, nos vamos pero…”, expresó en primera instancia, viéndose obligada a tomarse un momento para poder continuar.

“Vamos a tratar de seguir sin echarlos de menos. Gracias”, agregó entre lágrimas.