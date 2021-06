Paola Troncoso recuerda emotivo obsequio de Paty Cofré: “Me hizo un regalo tan valioso”

Este fin de semana, la comediante Paola Troncoso rindió un homenaje a su amiga y compañera Patricia Cofré.

La actriz que tiene más de 544 mil seguidores en Instagram dedicó una foto y un extenso mensaje, recordando su trayectoria juntas.

“Ella es mi amiga, mi madre en esta carrera, mi compañera. Nos conocimos hace 24 años en Canal 13 y desde ese momento se convirtió en mi amiga más sincera”, comenzó la actriz.

“Ella se alegra de verdad de mis aciertos, me apoya cuando me siento insegura y me acompaña en mis penas, me demuestra siempre su alegría al verme disfrutar actuando, se preocupa por mí, por mi salud, por mi familia. Me hizo un regalo tan valioso para mí como no pueden imaginar”, continuó Troncoso.

Y relató: “Un día me estaba esperando en el camarín y me dice: ‘Paolita, le quiero hacer un regalo’… Yo notaba que estaba nerviosa y que algo escondía en sus manos detrás de ella. Luego me dice: ‘Cuando yo trabajaba en las revistas me hice un vestido que fue mi favorito por muchos años, y hoy se lo quiero regalar a usted para que cuando yo no esté me recuerde y sepa siempre cuánto la quiero y la admiro'”.

“Esas palabras me emocionaron tanto y ahora al recordarlas me vuelvo a emocionar. Te quiero y te admiro mucho Patita, eres un ejemplo para mí en muchos sentidos y espero, al igual que tú, llegar a tu edad con la fuerza y alegría para seguir disfrutando actuar como tú lo haces”, escribió la comediante.

“¡Gracias por todo mi viejita linda! El amor se demuestra en vida y no cuando ya es demasiado tarde para hacer el tiempo atrás. Nunca olvidemos eso”, remató al final del mensaje.

Hay que recordar que Troncoso y Cofré actualmente forman parte del elenco del programa de humor de Mega, Mi Barrio.