El dramático momento que se vivió en El Discípulo del Chef por concursante eliminado: “Yo no puedo más”

Durante la noche del miércoles se vivió un dramático momento en El Discípulo de Chef, luego que se revelara el nombre del nuevo eliminado.

Tras un duelo entre el equipo verde, liderado por Ennio Carota, y el equipo rojo, del chef Sergi Arola, éste último debió nombrar a quien debería abandonar la competencia de Chilevisión.

Antes de ello, Sergi nombró a Yuhui como el “salvado” de la eliminación. Por lo anterior, el competidor chino decidió hacer una pausa y dar su opinión del programa. “Siendo sincero es injusto para ellos. Cada uno tiene diferentes talentos”, añadió destacando que él tenía ventaja ya que su talento es cocinar.

Aún así, Arola continuó con su deber. “Hay que centrarse en las necesidades del equipo”, dijo el chef quien enfatizó en “dejar de lado los sentimientos”, ante las lágrimas de los participantes.

“La persona que abandona mi equipo es Víctor”, aseveró Sergi, refiriéndose a Víctor Díaz, estudiante de ingeniería en Agronomía conocido como “Zafrada”, logrando un silencio total en el estudio.

Este momento fue interrumpido por Fabricio Vasconcellos, quien comunicó una inesperada decisión. “Yo no he comentado nada con mis compañeros pero para mí lo personal, por problemas familiares, personales… Quisiera, sin ofender al chef o mis compañeros… Yo no puedo más, quisiera ceder mi lugar a Víctor”, dijo ante la sorpresa de los presentes.

“Por un tema de salud tengo que hacer un viaje”, continuó. “Ya no puedo llegar al horario que tengo que llegar, ya no puedo cumplir con los programas”, dijo Fabricio tras anunciar su decisión.

“Me sorprende, te entiendo. Puedo imaginar la angustia”, dijo Sergi Arola quien aceptó la decisión del bailarín y empresario.

“Eres mi favorito”

Es así como Fabricio Vasconcellos dedicó algunas palabras a sus compañeros del equipo rojo. “Kena, seca, competitiva. Es un agrado volver a verte”, dijo a María Eugenia Larraín. “Yuhui nuestro talento, sencillo, impresionaste el corazón que tiene”, expresó a Yuhui Lee.

En tanto, guardó sus palabras más emotivas para Víctor. “Eres mi favorito. Quiero que le saques el jugo más grande al programa y que esto sea una plataforma para salir adelante. Después de las cosas malas siempre vienen las cosas buenas. Te quiero ver bien con ese ánimo”, le expresó.

Finalmente, Vasconcellos dedicó su participación en el programa a sus hijas, Josefina y Dominga. “Estoy acá por ellas”, dijo.