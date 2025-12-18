En estos momentos se está realizando la Gala Olímpica de Chile, instancia donde los mejores deportistas de nuestro país compiten por ser el más destacado del 2025.

Fue en ese contexto donde el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, conversó con ADN Deportes y se refirió a cómo proyecta el camino de su organización de cara al próximo Gobierno de José Antonio Kast, que asumirá en 2026.

“Voy a reunirme con él en la primera semana de enero. También hay que esperar a que nombren al futuro ministro y quizás conversar con él. Yo sigo trabajando con este Gobierno de igual a igual. Lo más importante es que seguimos con el aval del Estado, a través del Gobierno que sea”, comenzó señalando el directivo.

Ante la consulta sobre si ve factible que el Ministerio del Deporte se una con otra cartera, como lo ha planteado el presidente electo, comentó: “No me voy a meter en política, pero lo que sí quiero decir es que el presupuesto del deporte, en el último año, ha sido cuatro veces menor que el de cultura y en 2026 será cinco veces menor. No estoy compitiendo con cultura, pero si realmente nivelamos la cancha y vemos que la cultura es tan importante como el deporte y así fundirnos, yo no tengo ningún problema”.

Además, se refirió a la reunión que sostuvo con Kast:“ Yo fui con cinco deportistas: Francisca Crovetto, Fernanda Valdez, Dusan Bonacic, Valentina González y Denisse Rojas. Más que nosotros hablar, ellos expusieron como deportistas de alto rendimiento cuáles son los dolores que tienen y qué necesitan”, explicó.

Miguel Ángel Mujica y los problemas con el Estadio Nacional

“Que el Estadio Nacional sirva para el deporte, la cultura y los eventos internacionales musicales, por supuesto que lo tenemos que hacer. Cuando se arrienda el estadio para el fútbol o cuando viene un cantante importante, esos dineros no van para el deporte, esos fondos se devuelven al Ministerio de Hacienda”, afirmó sobre el recinto de Ñuñoa.

“Ese es un tema que tenemos que resolver, porque ¿cómo se mantiene entonces el estadio?, ¿cómo se mantiene para que todos disfruten la cultura y el fútbol?”, sentenció el presidente del Comité Olímpico de Chile.