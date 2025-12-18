;

Todo por una foto: Miss Finlandia pierde su corona y desata un escándalo diplomático internacional

La polémica escaló a nivel diplomático luego de que la ex reina de belleza, Sarah Dzafce, fuera captada haciendo un gesto discriminatorio, lo que provocó que parlamentarios oficialistas imitaran la acción.

Mario Vergara

Getty Imagen

Getty Imagen / Mario Andrés Vergara Escobar

Lo que comenzó como una polémica en el mundo de los certámenes de belleza ha escalado hasta convertirse en un conflicto diplomático que amenaza la imagen internacional de Finlandia.

El gobierno del Primer Ministro Petteri Orpo se encuentra bajo fuego cruzado y acusaciones de racismo por parte de varios países asiáticos, luego de que la representante nacional para Miss Universo 2025, Sarah Dzafce, fuera despojada de su título por realizar un gesto discriminatorio, desatando una reacción en cadena que involucró incluso a parlamentarios oficialistas.

El origen del escándalo se remonta a finales del mes pasado, cuando se viralizó una fotografía privada de Dzafce en la que aparecía tirando de la piel de las comisuras de sus ojos para rasgarlos, acompañada del texto “comiendo con un chino”. La imagen provocó la condena inmediata en redes sociales y medios de comunicación, llevando a la Organización Miss Finlandia a revocar su estatus como Miss Suomi 2025 la semana pasada.

“Los eventos de los últimos días han causado un profundo dolor... El racismo nunca es aceptable en ninguna forma”, declaró la organización al comunicar la decisión, lamentando el daño a la comunidad asiática.

La defensa y la escalada política

Dzafce intentó defenderse argumentando a medios locales que en la foto solo intentaba “aliviar un dolor de cabeza” y que el pie de foto ofensivo había sido escrito por un amigo sin su consentimiento. El 8 de diciembre publicó una disculpa en finés, asegurando que asumía la responsabilidad de sus acciones.

Sin embargo, la controversia, lejos de apagarse, se intensificó dramáticamente cuando políticos finlandeses de extrema derecha, incluidos miembros del parlamento que forman parte de la coalición gobernante, publicaron sus propias fotos imitando el gesto de los “ojos rasgados” en señal de apoyo a la destituida reina.

ADN

Getty Imagen

Furia en Asia y disculpas oficiales

Esta acción política desató la furia en países como Japón y Corea del Sur. El gobierno japonés, a través de su Secretario Jefe del Gabinete, Minoru Kihara, contactó a la embajada finlandesa expresando su preocupación y exigiendo una “respuesta adecuada”.

Ante la presión, el Primer Ministro Petteri Orpo se vio obligado a emitir disculpas públicas en los idiomas de los países afectados. “Estas publicaciones no reflejan los valores de igualdad e inclusión de Finlandia... Los políticos tienen la responsabilidad de servir como ejemplos”, sentenció el mandatario, intentando contener la crisis.

El impacto ya se siente en la economía: usuarios en redes sociales han llamado a boicotear los viajes a Finlandia y a la aerolínea Finnair, cuyo vicepresidente de comunicaciones, Päivyt Tallqvist, admitió que el escándalo ya ha “perjudicado las operaciones internacionales” de la compañía.

