De Paloma San Basilio a Lady Gaga: Amaya Forch sorprendió con energético show en The Covers

Amaya Forch volvió a subir al escenario de The Covers para presentar su segundo personaje en competencia, Lady Gaga.

La actriz de 49 años formó parte de la segunda etapa del programa, luego de seis episodios de casting en los que se seleccionó a menos de un tercio de todos los participantes.

En este contexto, Amaya Forch debió mostrar su segundo personaje, Lady Gaga, tras deslumbrar al jurado y a las audiencias en el primer capítulo con su pulcra imitación de Paloma San Basilio.

Es así como la actriz dio un giro en 180° y se vistió con un traje completo, que incluso cubrió su cabeza, para interpretar Bad Romance.

“Elegí a Lady Gaga porque es totalmente diferente a mí. A través de ella tuve que desaprender lo que había aprendido antes. Fue un gran desafío”, dijo posteriormente al jurado Amaya, tras incluso cantar acostada, bailar y moverse de un lado a otro del escenario.

“Me salió más o menos no más pero así de feliz quedé porque me sentí poderosa al atreverme y lanzarme”, escribió posteriormente Amaya en Instagram.

“Estuve todo el día muy nerviosa pensando en lo difícil que se me hacía. Igual me la jugué y lo disfruté. Agradezco todo lo que he aprendido con esta imitación a Lady Gaga, de ella y de mí. Me di el gusto de desafiar mi ego y en la tele a color. ¿Qué mejor?”, añadió en la publicación.

“Esto de someterse a una competencia imitando a otra persona es un tremendo desafío. Mis respetos y admiración a tod@s mis compañer@s de The Covers y a l@s participantes de otros programas de este tipo”, concluyó.

A pesar que no fue elegida la mejor de la noche, Amaya Forch tampoco fue eliminada, motivo por el que la artista continúa en competencia y revivirá, en su siguiente presentación, al personaje con el que debutó en el programa, Paloma San Basilio.

Revisa aquí un extracto de la presentación: