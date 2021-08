“Freddie Mercury es una alpargata”: José Antonio Neme se desató imitando a cantante de Queen

José Antonio Neme no para de sorprender en el Mucho Gusto. Y ahora, el animador, no encontró nada mejor que sacar su lado más lúdico y ponerse a imitar a un famoso artista.

La mañana comenzó de lo más normal en Mega hasta que se pusieron a comentar la inscripción de candidaturas presidenciales en el Servel.

Allí, el periodista junto a Diana Bolocco y Paulina de Allende-Salazar se empezaron a reír de lo ocurrido con Gino Lorenzini, postulante independiente que saltó la cuerda fuera del lugar llamando a la “vida sana”.

Entonces, Neme aceptó el desafío de saltar la cuerda por diez minutos. Y para esto se quedó luciendo sólo una musculosa blanca, que hizo que Bolocco exclamara “¡Freddie Mercury es una alpargata!”.

José Antonio Neme en llamas

Entonces, tras esta broma, las figuras matinales se tomaron la cosa en serio. “Te ves igual a Freddie Mercury en persona”, le comentó Paulina, mientras Diana expresó que “estay igual”.

Y Neme se lanzó a imitar al cantante de Queen con todo. Así, al ritmo de I want to break free, el periodista hizo un lipsync de aquellos.

Así, el conductor cantó varias canciones, pasando de Don’t Stop Me Now a We are the Champions y dejando sorprendidos a sus compañeros y televidentes, momento que fue rescatado por el sitio Miraloquehizo.cl.

José Antonio Neme se lució con imitación de Freddie Mercury en Mucho Gusto #MuchoGustoMega pic.twitter.com/hcXV9Rzgcv — Mira lo que Hizo (@MiraloquehizoCl) August 24, 2021

“Gracias a Gino Lorenzini vimos algo que no habíamos visto hasta ahora. Don Jaime y Gino Lorenzini lograron que Paulina baile”, festinó en tanto Bolocco, quien además le lanzó a Neme un “yo no tuve The Covers”, aludiendo al programa de dobles famosos.

De esta forma, José Antonio Neme elevó la energía mañanera en el Mucho Gusto, causando un momento de aquellos, que divirtió con todo a la audiencia.