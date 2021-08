José Antonio Neme quedó en shock con mujer que se tatuó su nombre: “Se volvió loca”

Un momento de lo más llamativo fue el que se vivió durante las primeras horas de este martes en el Mucho Gusto, donde José Antonio Neme se convirtió en absoluto protagonista.

Resulta que, mientras estaban desde un móvil en Puente Alto, una mujer sorprendió con una confesión: era fan absoluta del animador de Mega.

Primero, la señora Angélica reveló que tenía al periodista como fondo de pantalla de su celular. Y luego, que tenía un cuadro inmenso de él en su casa, además de tazones.

Ahí Neme comentó impactado que “yo tengo que ir a su casa a tomar once”, ante lo que ella le dijo que tendría que ser en la tarde, porque estaba trabajando.

Luego, Angélica mostró que tenía una foto del conductor en su pase de movilidad. “Me estay huev…. Te tiene en el pase de movilidad“, soltó Diana Bolocco mientras veía todo esto.

José Antonio Neme en un tatuaje

Sin embargo, lo más impresionante vino después, cuando la mujer de Puente Alto confirmó en el matinal que era tan grande su amor por José Antonio que incluso se había tatuado su nombre.

“Pero señora Angélica. Se volvió loca, señora Angélica. Ni los hombres que me han amado más se han tatuado un hombro”, manifestó complicado el reportero.

Y agregó “nadie me ha amado como la señora Angélica. Si usted tiene un dormitorio para instalarme con mis mascotas, me voy a quedar un fin de semana. Yo me voy a tatuar el nombre de la señora Angélica”.

Luego, la señora expresó lo que más le gustaba del rostro matinal. “Me gusta todo. Me gusta que no tiene pelos en la lengua y dice las cosas tal cual como son. Físicamente me gusta entero, no tiene defectos”, contó.

La situación causó gran risa en el estudio y dejó a José Antonio Neme completamente en shock con el tatuaje y el amor de su seguidora, que cerró todo diciendo que “después de Dios está Neme”.