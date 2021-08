Ruth Gamarra asombró con dichos machistas en La Divina Comida: “Me gusta servirle a mi marido”

Durante la noche del sábado se transmitió un nuevo episodio de La Divina Comida, en el que Ruth Gamarra fue una de los participantes.

En el espacio, la modelo paraguaya compartió con el ex precandidato presidencial Ignacio Briones, la actriz Constanza Mackenna y Cristián de la Fuente.

Al momento de invitar a los comensales a su casa, Ruth Gamarra admitió que fue criada en una familia muy machista que partió con el ejemplo de su fallecido papá. “Era celoso y no le dejó ejercer su profesión de bioquímica”, dijo sobre la relación de su padre con su mamá, quien finalmente terminó trabajando en una tienda.

En tanto, estas conductas quedaron muy arraigadas en Ruth Gamarra quien entró al extinto programa juvenil Mekano en donde permaneció tres años.“Tengo que admitir que fue uno de los programas donde mejor lo pasé”, reveló en la conversación.

Fue entonces cuando Ignacio Briones le consultó porqué se salió del espacio. “Por un novio. No quería que siguiera trabajando en televisión”, respondió la abuela de 44 años.

En esa misma línea, Gamarra continuó: “Tengo que admitir que sí… tengo algunos pensamientos machistas y estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo; por ejemplo, a mí si me gusta servirle a mi marido, me gusta que la mujer cocine, levantar los platos, eso viene de mi mamá. es una costumbre A mí me criaron así”.

“Yo no lo veo mal, estoy acostumbrada”, expresó ante la sorpresa de sus invitados la modelo que se casó por primera vez cuando tenía 18 años.

La actriz Constanza Mackenna dio su opinión en cámara ante los dichos de Ruth Gamarra. “La verdad me choca un poco escuchar a mujeres machistas, me parece fuerte escuchar decir que su rol es servirlo, atenderlo, cocinarle, como que el rol estuviera ahí en casa sirviéndole al hombre “, reflexionó la actriz.