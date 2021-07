Ex Mekano Ruth Gamarra se convirtió en abuela por segunda vez a sus 44 años

Este miércoles, la exintegrante del extinto programa juvenil Mekano Ruth Gamarra contó que se convirtió en abuela por segunda vez.

Así lo reveló en sus historias de Instagram en donde dio la bienvenida a su nueva nieta, Mía Mateluna, quien nació en la jornada de ayer. “Muero de amor”, expresó la mujer en sus redes sociales.

La madre de la bebé es Kiara Vargas (24), hija de Ruth Gamarra, quien además tiene otro hijo llamado Luciano, el que tiene 2 años y ocho meses y que quedó al cuidado de su abuela durante el nacimiento.

“Ser abuela es lo mejor que me pasó en la vida, estoy enamoradísima de mi nieto. El año pasado vino mi ex marido para celebrar el cumple de mi nieto, vino con su señora nueva y hasta dejé que se quedaran en mi casa, Luciano logró unir a toda la familia”, dijo Ruth en noviembre del año pasado en entrevista con La Cuarta.

“Cada vez que puedo y tengo tiempo me lo robo para cuidarlo, me ofrezco de niñera.Con mis consuegros nos peleamos por cuidar a Luciano, es que es el primer nieto en ambas familias”, añadió en dicha entrevista la ex Mekano que acaba de convertirse en abuela por segunda vez.