Aseguran que Constanza Ríos fue la primera en abandonar “El Discípulo del Chef”

En Me Late, espacio televisivo de TV+, aseguraron que Constanza Ríos es la primera eliminada de El Discípulo del Chef, la nueva apuesta de Chilevisión.

El programa que será transmitido por las pantallas de CHV aún no tiene su estreno y ya ha generado más de alguna polémica con sus participantes.

La joven Constanza, hija del reconocido tenista Marcelo Ríos, no lo habría pasado muy bien en esta experiencia televisiva, incluso sería la primera eliminada.

En su momento, la rubia anunció su participación en El Discípulo del Chef junto a su madre, Giuliana Sotela, sin embargo su aventura fue corta.

El periodista de Me Late, Sergio Rojas, señaló que “ella es una niña que no se sintió cómoda con este formato. No interactuaba con el resto”.

“Es como un pollo. Yo juraba que era más avasalladora, pero no“, continuó diciendo Rojas, apuntando a la molestia que habría sentido Constanza.

En la grabación del programa se forman diálogos que habrían causado incomodidad en “Conita”, incluso entre su propia madre y Kenita Larraín, quien fue exesposa del “Chino”.

De hecho, hace tan solo hace unos días se publicó un avance en Chilevisión donde se puede oír parte de una conversación entre las concursantes que generó polémica.

Todo parece apuntar que este tipo de momentos que genera El Discípulo del Chef ponen en situaciones poco agradables a Constanza Ríos.

“Me cuentan desde la producción es que Constanza es bien pollo, bien tímida, bien silenciosa, entonces, todo este tipo de cosas…“, apuntó Sergio Rojas.

La hija del “Chino”, que también se ha visto envuelta en rumores que la vinculan al jugador de La Roja Guillermo Maripán, no la ha pasado muy bien últimamente.

Por ahora queda esperar a este jueves 22 de julio, día de estreno del estelar, para ver cómo Constanza Ríos vivió su participación en El Discípulo del Chef.