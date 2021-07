Kenita Larraín confesó los problemas que ha tenido en El Discípulo del Chef

La numeróloga Kenita Larraín contó cuáles han sido los problemas que le ha traído participar en El Discípulo Del Chef, que se estrena este jueves 22 en las pantallas de Chilevisión.

María Eugenia ha tenido varios problemas al participar en la nueva temporada del show de cocina. De hecho, en conversación con la señal, reconoció los inconvenientes que tiene en este tipo de formatos televisivos, debido al ambiente de competencia.

La emoción, la eufroria y los gritos son el problema principal de la modelo. “He tenido problemas de voz. La verdad he gritado muchísimo haciéndole barra a mi equipo”.

Además, Larraín ya ha generado polémica en una conversación que sostuvo con Giuliana Sotela, también exesposa de Marcelo Ríos.

Un adelanto de El Discípulo Del Chef, revelado por Chilevisión, exhibió un dialogo entre Larraín y Sotela donde hablan de Luis Miguel.

Pero Kenita Larraín no fue la única que confesó sus problemas en la grabación del El Discípulo del Chef. La abogada, Helhue Sukni, señaló: “Yo sé cocinar. Lo que pasa es que no me gusta mucho que me mande el chef. Pero bueno, me reta porque le echo mucha sal a la comida y yo soy salada po”.

La competencia aún no comienza en El Discípulo Del Chef, conducido por Emilia Daiber y la participación de los chef Sergi Arola, Ennio Carota y Carolina Bazán, pero el programa de cocina ya confirmó su estreno: este jueves 22 de julio a las 22:30 horas.