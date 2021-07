¿Quién es Óscar Mediavilla? Mega confirmó a destacado jurado argentino para el programa The Covers

Este viernes se reveló un nuevo adelanto de The Covers, la nueva apuesta del área de entretención de Mega en la que participarán 48 famosos.

El espacio, que mezclará los reality shows con los programas de talentos, contará con Óscar Mediavilla en el jurado, argentino que, junto a Javiera Contador y Beto Cuevas, serán los encargados de evaluar las presentaciones del medio centenar del participantes.

Mediavilla es un productor, mánager musical y músico que cuenta con más de cuarenta años de carrera en el rubro. Fue guitarrista de la banda La Torre, junto a Patricia Sosa (su esposa), en donde además componía.

Su carrera en el mundo musical comenzó en 1974 cuando formó su primera banda. No obstante, su fama llegó cuando formó parte del jurado del programa de talentos Operación Triunfo, en donde estuvo tres años desde 2003, y luego en Cantando Por un Sueño (2007, 2008 y 2011), como también en Latin American Idol (2009).

Mediavilla, que llega como jurado al nuevo programa conducido por Karla Constant, también tiene una compañía dedicada a la industria del entretenimiento llamada Mediamusic. En tanto, ha sido mánager de Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto, Pimpinela y Fabiana Cantilo.

En Chile, ya ha participado de dos programas de talento: fue jurado en Tu cara me suena, en 2008, la segunda temporada de The Switch: Drag Race en 2018.

Mediavilla en The Covers: “Me parece muy, pero muy interesante”

Respecto a su llegada al nuevo espacio de Mega, el argentino expresó: “Me hace muy feliz participar como jurado en este programa, porque bueno, sé que hay gente muy conocida y muy querida de Chile imitando a otros artistas y realmente me parece muy, pero muy interesante… Creo que le va a gustar mucho al público”.

“Me agrada que me hayan invitado, creo que voy a poder sumar. Es un honor estar aquí, siempre que me han invitado me han tratado súper bien y creo que este va a ser sin duda un gran programa”, añadió en un comunicado de Mega.

En tanto, Óscar tiene reputación de ser un jurado frontal y objetivo. En el comunicado, Mega lo describió como alguien que “no tiene reparos en decir lo que piensa, midiendo a todos por igual sin importar la edad o supuesta trayectoria”.

Hay que señalar que aún no se ha fijado fecha para The Covers, programa realizado por MegaMedia con la producción ejecutiva de César Carreño y el director general Juan Pablo González.