José Miguel Viñuela contó su versión sobre corte de pelo a camarógrafo: “Me pasé de banda, me hiperventilé”

El animador José Miguel Viñuela contó por primera vez su versión sobre el corte de pelo que le realizó al camarógrafo José Miranda en junio de 2020 en Mucho Gusto de Mega.

“Nunca de mi parte ha salido ni una sola palabra desde que pedí perdón en el matinal al otro día. Yo nunca he hablado, porque pedí perdón en dos oportunidades por el error que había cometido y porque hay un proceso judicial de por medio, del cual yo soy súper respetuoso, y obviamente lo que digan los tribunales uno lo va a acatar”, dijo a Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13.

Viñuela comenzó indicando que tras el estallido social y la pandemia, Mucho Gusto sufrió un cambio profundo, con un tono más político o de prensa dura, a diferencia de cómo era el matinal antes. Debido a esto, el canal decidió sacarlo a él y a Luis Jara para hacer un espacio más periodístico, pero al tiempo, el productor ejecutivo lo llama de regreso, para alivianar el bloque inicial.

“Cuando llevábamos media hora de juegos en el estudio, a las 9:10 de la mañana ocurrió un episodio del cual estoy súper arrepentido, fue un error, fue una estupidez de mi parte. Y por ese mismo error humano, ese mismo día, termina el episodio del pelo, nos vamos a comerciales y en ese minuto sentí, no me digas qué fue, sentí que la cagué. La cagué“, expresó el animador.

Además, el conductor de televisión sostuvo que “nunca vi una reacción que me dijera: ‘No quiero que me cortes el pelo’, ‘para’. Si es que me hablaron por el sono, honestamente no lo escuché. Pero más allá de eso, la cagué. Ese es un error que asumo yo“.

“Lo que no supe ver y es por lo que me lamento y me achaco y me da pena… qué pena que en cinco minutos la percepción que generó para afuera, fue de una imagen mía como si yo fuera un hueón que abuso de la gente, o algo por el estilo”, indicó Viñuela.

Viñuela: “Me pasé en banda, me hiperventilé”

Asimismo, declaró: “Solo quiero decir que si tuviera que pedir disculpas a José Miranda mil veces, las mil veces se las pediría. Me pasé en banda, me hiperventilé“.

Ese mismo día, cuenta que escribió un comunicado a los funcionarios del canal ofreciendo disculpas, y al día siguiente, ofreció disculpas en pantalla.

“Lo hice porque de verdad lo sentía. Porque la cagué, porque pasé a llevar a una persona sin querer, creyendo que el juego que yo estaba haciendo lo iban a interpretar de la misma manera y él tiene todo el derecho de sentirlo así. Vuelvo a pedir las disculpas por ese error que cometí”, reflexionó Viñuela.

De igual forma, aseguró: “En mis 25 años (de carrera) no había pasado por un momento tan difícil televisivamente como el que pasé el año pasado“.

Las consecuencias de sus actos

A raíz de este momento, tuvo varias consecuencias: tuvo una sanción televisiva, lo sacaron del aire por más de seis meses; y tuvo una sanción económica de parte del canal.

También reveló que lo pasó muy mal, que estuvo dos meses con crisis de pánico, sin poder salir a la calle.

“Hoy no estoy en el matinal, no estoy porque el contexto social de Chile cambió, y no estoy porque mi error me pasó la cuenta en el programa. Lo tengo súper claro, y lo asumo. Pero sí creo que un error no define a las personas“, concluyó.