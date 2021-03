¿Dirá algo? Llamada de Rocío y extraño crossover se robaron los comentarios en Verdades Ocultas

El capítulo 813 de Verdades Ocultas acaparó toda la atención de sus seguidores por la insistencia de Rocío en comunicarse con Tomás y su hijo, sumado a un particular detalle que conecta la teleserie con una producción anterior del área dramática que no pasó inadvertido entre los usuarios.

En un nuevo avance se reveló cómo las historias entre Ricardo y Samantha y esta última junto con su hijo Gaspar se siguen desenvolviendo de manera difícil. Sin embargo, Martina ya arribó a Chile y le prometió a su padre que iba a descubrir por qué la hizo viajar hasta ese lugar.

Luego de la última llamada de Rocío a Tomás, el ingeniero decidió llamar a la compañía telefónica y cambiar su número después de 25 años. Aunque Agustina le aseguró que su hermana no será capaz de arribar en Chile por miedo al rechazo inminente de su hijo Benjamín, la abogada no se rindió y decidió llamar al hogar de su hijo, pero la mujer no contó con que él le iba a contestar.

La escena provocó ansiedad en los seguidores, quienes están expectantes por saber cuál será el próximo paso que dará Verdugo, quien prometió volver a Chile aunque sea lo último que haga en vida y qué sucederá cuando sepa que Martina ya arribó en Chile.

Respecto de este tema, los seguidores no dejaron pasar un divertido detalle: el edificio en donde Martina reside en Chile es exactamente el mismo que se utilizó en la teleserie Sres. Papis, del mismo canal.

En cuanto a los departamentos, Gaspar y la hija de Leonardo son vecinos al igual como ocurrió con Julian y Valentina, por lo que los fanáticos del área dramática del canal no dejaron pasar este detalle e incluso recordaron que Julián vivió con Lucas, que fue el mismo actor que interpretó a Cristóbal cuando niño.

Puedes ver el adelanto del próximo capítulo, aquí.

#VerdadesOcultas ¿Que chucha? ¿Gaspar vive en el depa de la "Vale" que actuaba en "Señores Papis" y la Martina se fue donde vivía el weon que hacía del papá del Lucas? jajaja — Andrade (@nextbajo) March 12, 2021

El edificio que arrienda la Martina es el mismo del Julián de Señores Papis sionoo #verdadesocultas — C (@ateaconculpa) March 12, 2021