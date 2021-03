¡Ya está en Chile!: La llegada de Martina desató nuevas teorías entre los seguidores de Verdades Ocultas

Al parecer, la historia de Verdades Ocultas podría volver a repetirse. El nuevo adelanto de la producción más larga de la televisión chilena está ad portas de comenzar a destapar los secretos y aires de venganza de todos los personajes a raíz de un posible triángulo amoroso entre Olivia, Martina y Gaspar.

“No es mi culpa que tu hombrecito se fugue cada vez que me ve, como que me tiene miedo”, le dijo Cristóbal a su madre. Después de múltiples intentos, el mayor de los Valencia logró llevar al límite al arquitecto, quien le propuso a Samantha alejarse de sus familias por un tiempo, sin embargo, en un nuevo adelanto, decidió terminar su amorío con ella y le pidió que no volviesen a encontrarse nunca más.

Olivia está dispuesta a captar la atención de su padrastro a toda costa y se enfrentó a Cristóbal tal como lo hizo con Agustina, sin embargo la discusión no llegó a buen puerto y el rebelde tatuador le confesó que encuentra que Ricardo es “poca cosa” y que no existe punto de comparación entre él y Marcos.

En paralelo, mientras Ricardo y Samantha estaban viviendo su encuentro final, Gaspar y Diego celebraron en familia que el mellizo de Julieta es la nueva contratación del buffet de abogados y se quedará a vivir en Santiago definitivamente.

Sin embargo, el punto culmine del capítulo llegó cuando Martina arribó a Chile justo al mismo edificio en el que Gaspar está arrendando.

La joven que tiene el mismo carácter avasallador de su padre le llamó la atención y cruzaron miradas de una forma que no dejó indiferente a los seguidores de Verdades Ocultas, quienes especularon que la historia podría volver a repetirse y tal como Rocío y Agustina pelearon por Tomás, Martina y Olivia lo harán por Gaspar.

Y ahora la martina se peliara con la olivia por gaspar, mientras el cristobal le tira los cortes a la martina y el benja se enamora en silencio de la martina tb? #VerdadesOcultas pic.twitter.com/Cra5JGTQLS — Mugatu (@TaigaChan) March 11, 2021

Martina y Olivia se pelearán a Gaspar? Tendrán un hijo de él c/u y se verán enredadas en crímenes y dramas que harán que pasen nuevamente 25 años y tendremos VO para muuuuuucho tiempo más 🤣 #VerdadesOcultas — Carolina ✨ (@ortizcarolita) March 11, 2021

Martina y Gaspar se llevan por lo menos por 20 años po jajajaja #VerdadesOcultas — Ariadna🍒 (@ariadnafugitiva) March 11, 2021

Nooooooo… Nuevo triángulo cuadrado; Olivia, Martina y Benjamin que es casado 🤯🤯🤯 #VerdadesOcultas pic.twitter.com/Fp1aGDfyct — Anubis 'ᴮᴱ' (@Oasica) March 11, 2021

Quiero a Martina con Gaspar y a Martina con Cris 👌✨ y q se arme la rosca de nuevo #VerdadesOcultas — Caty.O💋 (@KATITAAH) March 11, 2021