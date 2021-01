Tras 16 años, Alfredo Lamadrid le dijo adiós a La Red: “tenemos un publico muy leal. Habrá que buscar otra cosa”

Después de 16 años y tras un comunicado en redes sociales, el programa conducido por Alfredo Lamadrid, Cada Día Mejor, anunció su último episodio por las pantallas de La Red.

“Yo era partidario de mantener el contrato que tuvo durante 16 años y ellos cambiaron las condiciones. Me ofrecieron seguir en las condiciones propuestas por ellos y yo no las acepté, ese fue el fin de la conversación“, abrió declarando el comunicador a Ciudadano ADN sobre las razones para que el espacio dominical llega a su fin.

La producción, que fue pensada principalmente en los adultos mayores, llegó a la TV logrando una audiencia indiscutible. “tenemos un publico muy leal, muy fiel y, bueno, habrá que tratar de buscar otra cosa. Yo voy a descansar dos meses, enero y febrero, y en marzo me voy a poner a buscar otra ventana para poder acompañar a esa gente que es muy leal”, aseguró Lamadrid.

Dentro de las posibilidades de reinvención, comentó que espera “una ventana en la televisión abierta para acompañar a la gente mayor. Nuestro interés es acompañarla, ayudarla, entretenerla y volver a tiempos que ya se fueron“.

Pero, en definitiva, el hombre de televisión expresó no estar dispuesto “a aceptar las condiciones que el canal ponga de un día para otro, porque nosotros no respetamos mucho, los que no se respetan es problema de ellos, pero nosotros nos respetamos mucho”.

Entonces, “no aceptamos visiones distintas que nos perjudican, porque me hubiera significado echar a un periodista y a un técnico, entonces no estuve dispuesto a eso, preferí cerrar esta etapa en La Red”.

A pesar, de que este año estuvo marcado por el aumento en las sintonías televisivas, “la gente estaba preocupada por la pandemia, entonces quería información constante y eso hizo recurrir a los canales de televisión abierta, que finalmente, en mi opinión, informan bien el tema”.

A raíz de lo anterior, y al cierre, Lamadrid analizó que la parrilla disponible en la televisión chilena está en “un momento difícil porque los contenidos se confunden mucho con el rating ,entonces eso complica a los programadores”, aseguró.