“No más humillaciones”: Junior Playboy anunció demanda contra TVN por incidente en programa conducido por José Miguel Viñuela

“Me lo prometieron, fallaron y me cansé de la espera. Soy un caballero que soy de códigos y palabra (…) Rompo el silencio, me impidió trabajar por muchos años, haciendo mi día a día más difícil, ya que la burla de las personas era notoria”.

Con estas palabras y a través de varios posteos de Instagram, Junior Playboy ha insistido en que la próxima semana entablará una demanda contra TVN, a propósito del incidente ocurrido en el matinal Mucho Gusto de Mega, en el que José Miguel Viñuela le cortó el pelo a un camarógrafo sin su consentimiento.

Luego que el profesional José Miranda entablara una demanda contra el animador y solicitara una indemnización de $100 millones, José Luis Concha —el hombre tras Junior Playboy— expresó que seguirá el mismo camino, esta vez por hechos que se remontan a 2013, cuando TVN emitía el programa Juga2, con la conducción de Viñuela.

En uno de sus capítulos participó el ex 40 o 20, quien debió ingresar a una pieza oscura en la que tuvo que oler objetos con el fin de reconocerlos. Entre ellos se encontraba un hombre y su trasero desnudo, a modo de broma, lo que causó la risa de Viñuela, hecho que quedó consignado en un fragmento del programa aún disponible en YouTube.

“Como ya todos saben estoy poniendo acciones legales a TVN y a José Miguel Viñuela por el daño y humillación que me hicieron pasar en el programa ‘Juga2’ (…) la mofa ya no tiene límites, basta ya. Es el comienzo de una lucha”, escribió Playboy en un posteo publicado el jueves.

Pero no se quedó allí, y desde entonces ha subido una serie de fotografías en las que exige justicia, además de aludir a su eventual candidatura política. “Hoy mis hijos grandes se molestan y tengo sueños y metas, que es transformarme en su futuro diputado. También me cabe mencionar (sic) que la herida la abrió el sistema de situaciones compuesto por el señor José Miguel. Los cibernautas se me dejaron caer con fuerza, muy bombardeado estos días”, señaló.

“Los ejecutivos de TVN me prometieron proyecto a futuro y ya se les pasó la mano, siete años que me dicen por qué tomar acciones hoy. Por eso, sólo por eso, me cansé de esperar y creer sus falsas promesas. Fallaron el pacto, yo hago justicia y punto, no se discute, es personal”, afirmó.

Según lo que el propio exchico reality publicó, solicitaría una indemnización de $500 millones por lo sucedido en el extinto programa de la señal estatal.