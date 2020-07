“Hoy no aceptaría un rol así”: Claudio Arredondo habló de su polémico personaje en Aquelarre

Por estos días, TVN emite la repetición de Aquelarre, teleserie de 1999 ambientada en un pueblo en el que solamente nacían mujeres. Dada esta característica en la trama, los personajes masculinos guardaban ciertas peculiaridades y uno de ellos fue Benito (Claudio Arredondo), un trabajador de campo que se dedicaba a espiar a algunas de las mujeres de la teleserie.

Dos décadas después, en el contexto de una fuerte condena hacia la violencia de género y el fin de la naturalización de estos actos, el personaje de Benito fue cuestionado por el propio actor que lo interpretó. “Los tiempos han cambiado, cosa que a mí me parece bien. Hoy no aceptaría un rol así si me lo propusieran“, señaló Arredondo en conversación con LUN.

“Aunque muy pocos directores yo creo que ofrecerían algo así. A no ser que sea para retratar de forma más cruda y más cuestionadora un personaje así“, añadió el actor.

Sobre la época en la que se desarrolló la ficción, a fines de los 90, Arredondo comentó que “creo que este tipo de cosas sirve para saber cómo éramos antes, hay que aprender y ver cuánto hemos cambiado… ahora yo me pregunto si algunas de las escenas han sido editadas“.

El citado matutino consultó a TVN acerca de dichas imágenes. “Hemos editado algunos segmentos del personaje de Claudio Arredondo por el escenario actual que vivimos como sociedad“, indicaron desde la estación.

“Hay escenas que para los tiempos actuales son inapropiadas a pesar de que ocurren en un contexto, y por ello editamos su contenido o la extensión de la escena, pero con el cuidado de no afectar la comprensión narrativa de la teleserie”, afirmaron.