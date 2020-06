Ximena Rivas celebra su regreso en Aquelarre: “Me encanta, siento que nuestra memoria es parte de nuestro bienestar”

View this post on Instagram

Clase Única Solidaria este Sábado 27/6 a las 12:00 hrs. 33 profesores de Chile y el mundo daremos esta clase de Yoga , serie de 90’Minutos . Esta serie es mi práctica desde hace más de 10 años , me hice Profe y pese a mi artrosis ,en mis dos rodillas, pese al pronóstico médico que me indicaba que a esta edad ya no podría caminar : sigo de pie , bailando y sin dolor . Sané de mis jaquecas, Colon irritable ,lumbago y tránsito lento. Lo recomiendo porque mi cuerpo Lo sabe! Los esperamos en esta clase que busca reunir fondos para ayudar a 12 profes y sus familias : ❤️🌈❤️si no puedes tomarla :Aporta ☝🏽🎁