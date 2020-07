Viñuela tras insólita conducta con camarógrafo: “Jamás he tenido la más mínima intención de abuso de poder”

Durante el capítulo de este viernes de Mucho Gusto, José Miguel Viñuela se dirigió a los televidentes para pedir disculpas públicas por la incómoda situación que se vivió este jueves en el matinal, luego de que cortara el cabello de José Miranda, camarógrafo del espacio, en pleno desarrollo del programa.

En modo de broma, el conductor señaló que “hay que cortarle el pelo a uno de los camarógrafos, José. Es indecente ese gallo, no puede trabajar así. El coronavirus lo tiene pegado en el pelo”.

Esta situación causó rechazo en redes sociales y entre sus compañeras de equipo, por lo que el animador tuvo que pedir disculpas públicas al arrancar el programa de este viernes.

En una carta dirigida al sindicato de la empresa, Viñuela expresó: “Me dirijo a ustedes a través de este medio para expresar mis más sinceras disculpas por la situación que se generó este jueves en el programa Mucho gusto al cortar el pelo del camarógrafo José Miranda”.

“En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo”, agregó.

Respecto al afectado, José Miguel sostuvo que “siento un aprecio muy grande por José Miranda, con quien me toca compartir en varios programas que hemos realizado en Mega y a quien pedí personalmente las disculpas correspondientes. Me avergüenza mucho haber herido los sentimientos de José o de alguno de ustedes en particular y solo me queda decirles con lo afectado que estoy, que si algo puedo sacar positivo de este tipo de situaciones es que nos sirve para aprender de nuestros errores”.

“Pido perdón por mis actos, pido perdón por un un acto de niñería, pero quiero dejarles en claro que jamás he tenido la más mínima intención de abuso de poder, muy por el contrario, no tengo ningún poder ni me gustaría tenerlo”, manifestó.

Más adelante, asumió “toda la responsabilidad de mi niñería, de mi inmadurez, del acto que lamentablemente cometí ayer. Ustedes saben que cada vez que a mí se me ha solicitado moverme por alguna situación social, soy el primero en estar ahí y así lo seguiré haciendo a futuro. Me mueve lo social“.

Finalmente, el comunicador aseguró que “esta no es una situación que me grafique como persona, fue un acto puntual del cual pido disculpas y asumo completamente“.