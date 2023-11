“Hay que ser valiente”: Cecilia Bolocco recuerda su nervioso debut en la Teletón de 1988

Cecilia Bolocco tiene un largo historial de participaciones en la Teletón. Y en esta versión 2023 sumó un nuevo capítulo a su registro y recordó sus origenes en la instancia solidaria.

Durante este sábado, y a través de un video de antaño, la Miss Universo mostró su primera vez en la cruzada de 1988. , protagonizando otro de los momentos notables de este año.

“Fui convocada a participar en una cosa muy cortita. ¿Y qué iba a hacer?”, dijo. “Bueno, se me ocurrió hacer una canción”.

En ese momento, tras una interacción con Don Francisco, desplegó su mejor inglés y registro vocal para interpretar Anything for you. “Me encanta, me fascina”, decía en ese entonces sobre la pista.

“Hay que ser valiente para cantar en la Teletón en vivo sin ser cantante”, bromeó Bolocco. “Que loca”.

“Me gusta la inocencia y la fragilidad de esa Cecilia primera. Súper nerviosa”, señaló. “Era una niña amorosa tratando de cantar”.

Hasta ahí había llegado tras el concurso de belleza ochentero. De hecho, Bolocco comenzó en el programa Porque hoy es sábado con César Antonio Santis. Un vínculo con la televisión que se amplió en Canal 13 de la mano del director Gonzalo Bertrán.

Cecilia Bolocco: “No vamos a decaer”

Posterior al registro de antaño la diseñadora de moda hizo ingreso a la Teatro Teletón y compartió un nuevo momento con Don Francisco.

“No vamos a decaer, yo soy una mujer de fe. Creo que esta obra que cumple ya 45 años merece todo nuestro apoyo y nuestro eterno compromiso”, planteó.

Seguido de esa la modelo presentó una nueva y emotiva narración de la transmisión centrada en un profesor de la institución llamado José Luis.