“Me dio una lección”: Fernando González se emocionó casi hasta las lágrimas con el relato del tenista chileno sin brazos Nicolás Basaez 

En el Teatro Teletón, tras 21 años, Nicolás Basaez volvió a inspirar a los presentes con su historia. Si hace más de dos décadas atrás, cuando era un niño, conmovió a todos con su amor por el tenis, a pesar de no tener brazos. En este ocasión, vuelve como un tenista profesional, que logró estar entre los 10 mejores de su categoría. Una exitosa carrera que tuvo como impulso una raqueta que le regaló Fernando González.

Y es que, la primera vez que se vieron, hace más de 20 años, Mano de Piedra le regaló su raqueta. Y tras ello, Nicolás Basaez no ha dejado de cosechar triunfos. Por lo que no fue sorpresa que Fernando González se emocionara casi hasta las lágrimas tras volver a ver a Nicolás, en esta ocasión transformado en un tenista exitoso y en un padre de familia.

Así, en esta Teletón 2023, al encontrarse con Nicolás Basaez, Fernando González contó: “Nos conocimos hace 21 años, exactos. Me invitaron a regalarle una raqueta. Me contaron su historia. Y yo dije: ‘¿pero cómo?’, y ahí me dio una lección. Me inspiró, inspiró a mucha gente. Y no quedó solo ahí“.

“Tiene una carrera profesional, es padre. Es profesor de tenis, es uno de los mejores jugadores del mundo en Standing Adaptive Tennis. Así que para mí siempre ha sido un honor, una inspiración, un gran ejemplo. Y estas historias son las que realmente te motivan a seguir apoyando esta hermosa causa”, añadió después.

El relato de Nicolás Basaez

Tras lo dicho por el extenista, vino el relato de Nicolás Basaez: “Ahora se abrió la oportunidad de ir a un Grand Slam que es el Australia Open, vamos a tratar de estar ahí (…) Cuesta encontrar auspiciadores, de repente creen que es un hobby, y para uno no es un hobby. Para uno ponerse la camiseta y la bandera en el pecho no tiene palabras, no sé cómo explicarlo. El Feña ha pasado por eso con las medallas (de los Juegos Olímpicos), y yo intento hacer lo mismo“.

“Decirles que si quieren apoyar, bienvenidos sean. Como todos los chilenos estamos en esta linda causa, que primero hay que lograr esta meta, y después se verá lo mío“, complementó.

Finalmente, desde Marley Coffee anunciaron que patrocinarán la carrera y la escuela de tenis de Nicolás Baeza. “Nos tocó tu historia, fue bonita. Para nosotros como marca hay pilares fundamentales y uno es el deporte“, dijo uno de sus voceros en el Teatro Teletón.

Y ante esto, enseguida, después de agradecer la ayuda de la empresa, Nicolás concluyó que “necesitamos del apoyo de Chile, yo he tratado de no defraudar a Chile, representándolo lo mejor posible y yo sé que Chile no nos va a defraudar en esta Teletón. Así que los invito a ponerse la mano en el corazón y en el bolsillo, y ayudar a la Teletón para lograr la meta“.