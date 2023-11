GOTY 2023: conoce los candidatos al Mejor Juego del Año

Comenzó oficialmente el debate para conocer al Mejor Juego del Año con el anuncio de los candidatos al GOTY 2023. Conoce los títulos en la lucha y todos los detalles de las otras categorías del The Game Awards.

Una vez más, el mundo gamer se mantiene atento a la premiación y evento más esperado en el que se reconoce a lo mejor de esta popular industria que cada vez va creciendo más y más.

El año pasado se eligió a Elden Ring como el gran ganador, siendo el actual Game Of The Year. Pero llegó el momento de consagrar a un nuevo videojuego y las opciones son más que interesantes, además, con mucha variedad.

Para este 2023 son seis los candidatos que están en la lucha, en los que destacan: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que generó un gran revuelo con su lanzamiento; Super Mario Bros. Wonder, que ha sido todo un éxito en ventas superando las expectativas; Marvel’s Spider-Man 2, que respondió a al hype que despertaba siendo para muchos el gran candidato.

Si bien estos tres videojuegos son los más destacados dentro del GOTY 2023, no son los únicos en carrera para coronarse como el Mejor Juego del Año, ya que hay unos cuantos más que también tienen y cuentan con su público.

Conoce el listado completo a continuación:

Nominados Game Of The Year

Marvel’s Spider-Man 2

Alan Wake 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Resident Evil 4

Baldur’s Gate 3

Super Mario Bros. Wonder

Pero hay que recordar que el GOTY no es el único premio que se entrega, y hay varias categorías más en las que se da una interesante lucha para ser destacado en su ámbito. Esto considera géneros específicos, música, historia, plataformas, etcétera.

Más sobre los The Game Awards

Conoce algunos de los reconocimientos más destacados, y los juegos en competencia a continuación:

Mejor narrativa:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Mejor dirección de arte:

Lies of P

Hi-Fi Rush

Alan Wake 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor música y banda sonora:

Hi-Fi Rush

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Juegos con impacto:

Tchia

Venba

Terra Nil

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

A Space for the Unbound

Mejor juego independiente:

Dredge

Cocoon

Viewfinder

Sea of Stars

Dave the Diver

Mejor juego para móviles:

Terra Nil

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Hello Kitty Island Adventure

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Mejor juego de deportes/carreras:

F1 23

EA Sports FC 24

Forza Motorsport

The Crew Motorfest

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Mejor juego de acción/aventura:

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor RPG:

Lies of P

Starfield

Sea of Stars

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Puedes conocer todas las categorías, todos los juegos nominadas, participar de la votación de popular y saber más detalles AQUÍ.