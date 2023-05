“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” revoluciona el mundo gamer con su lanzamiento

Este viernes, 12 de mayo, se realizó el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el esperado videojuego que llegó a revolucionar el mundo gamer.

Se trata de la secuela de Breath of the Wild, lanzado en 2017. Fueron seis años de larga espera, y en los que muchas veces hubo largos periodos de silencio que mantenían expectantes a sus fanáticos.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva entrega es que los desarrolladores tomaron en cuenta los reviews y comentarios sobre el juego anterior. Esto suma puntos desde una mirada técnica, solo uno de los varios puntos altos.

Desde diferentes latitudes del mundo hay reportes de las aglomeraciones que se han generado en tiendas de videojuegos y tecnología para obtener una copia original de Tears of the Kingdom.

Según adelantan los pronósticos de especialistas en el mundo gamer, el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya marca un hito en sí, pero podría convertirse en el “videojuego con mayores ventas de la historia“.

Además, diferentes sitios y críticos han entregado las notas más altas en valoración. Por ejemplo, Metacritic calificó el juego con 96 puntos de 100. Bajo esta línea, también se apunta a que podría pelear por el Juego del Año (GOTY).

Como era de esperarse, en Chile también se ha generado un gran revuelo por el título y desde primera hora se comenzaron a formar largas filas en diferentes tiendas y en diversas sucursales.