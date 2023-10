Durante la jornada de este martes, la red social X (antes Twitter) anunció a través de su plataforma que comenzaron a realizar cobros a los nuevos usuarios de Nueva Zelanda y Filipinas por realizar funciones básicas dentro de la aplicación.

Mediante un comunicado, la compañía del magnate sudafricano, Elon Musk, expresó que la medida se debía a un nuevo método de suscripción que permitirá reducir el spam dentro de la plataforma.

En concreto, desde ahora debido a la prueba para reducir el spam, los nuevos usuarios de Nueva Zelanda y Filipinas que se unan a X deberán pagar una tarifa entre 0,75 y 0,85 dólares cada año para poder acceder a funcionalidades básicas dentro de la plataforma como, por ejemplo, publicar.

En tanto, aquellos nuevos usuarios de Nueva Zelanda y Filipinas que se nieguen a pagar la tarifa impuesta por X, solamente tendrán acceso a versión de “sólo lectura” dentro de la aplicación, la cual únicamente les permitirá ver publicaciones, ver videos y seguir cuentas.

Por su parte, la compañía de Elon Musk indicó en la red social que “esto evaluará una medida potencialmente poderosa para ayudarnos a combatir los bots y los spammers en X, al tiempo que equilibra la accesibilidad de la plataforma con el pequeño importe de la cuota”.

Cabe señalar, que los usuarios que actualmente tienen una cuenta de X en ambos países (Nueva Zelanda y Filipinas) no se verán afectados por la nueva medida impuesta por la red social.

Por otro lado, hace un par de semanas atrás Musk propuso cobrar a todos los usuarios de X una tarifa simbólica por utilizar la plataforma para combatir las cuentas falsas. Sin embargo, esto generó críticas por parte de los usuarios de todo el mundo.

