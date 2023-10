X (Twitter) anunció la eliminación de cientos de cuentas asociadas a Hamás tras el ataque a Israel

Sin lugar a dudas, el ataque de Hamás a Israel ha resonado en todos los rincones del mundo. Uno de los lugares en donde proliferan las noticias e informaciones compartidas por parte del grupo islamista palestino, son las redes sociales.

En ese sentido, la red social X (antes Twitter) dio a conocer que tomaron la decisión de eliminar cientos de cuentas afiliadas a Hamás. Además, la plataforma ha implementado medidas para borrar miles de contenidos compartidos desde el ataque del grupo islamista a Israel.

En concreto, la medida de X surge como una respuesta al ultimátum de 24 horas que le dio la Unión Europea a la plataforma para hacerle frente al contenido ilegal y a la desinformación compartida a través de la red social desde el ataque de Hamás.

Frente a ello, y mediante un comunicado, la presidenta ejecutiva de X, Linda Yaccarino, informó que la compañía había “redistribuido recursos y reorientado los equipos internos que están trabajando las 24 horas del día para abordar esta situación en rápida evolución”.

“No hay lugar en X para organizaciones terroristas o grupos extremistas violentos y continuamos eliminando esas cuentas en tiempo real. X está abordando el contenido falso y manipulado identificado durante esta crisis en constante evolución y cambio”, agregó Yaccarino.

De acuerdo con el comunicado, la red social ha respondido a más de 80 solicitudes de retirada de contenido recibidas por parte de la Unión Europea dentro del plazo establecido. En tanto, detallaron que no han recibido ninguna notificación de Europol sobre contenidos ilegales en la plataforma.

Según los dichos de la ejecutiva de X, las noticias relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina tardan en promedio unas cinco horas en aparecer después de que se crea una publicación.

Por su parte, el funcionario de la Unión Europea, Thierry Breton, afirmó haber recibido la carta de X sobre las medidas tomadas y comunicó que el equipo de aplicación de la Ley de Servicios Digitales “analizará la respuesta y decidirá los próximos pasos”.

Today @lindayaX responded to @ThierryBreton’s letter detailing our work in response to the terrorist attack on Israel. pic.twitter.com/yZtaOVGpHG

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) October 12, 2023