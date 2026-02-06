Resultados del Kino: números ganadores del sorteo 3185 del viernes 6 de febrero
Este viernes, la Lotería de Concepción repartirá $5.800 millones de pesos entre los ganadores de las diferentes categorías.
Este viernes 6 de febrero, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde entregó un increíble pozo acumulado.
El sorteo número 3185 del Kino repartió $5.800 millones de pesos monto que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.
Revisa también:
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $1.380 millones
- Rekino: $140 millones
- Requete Kino: $1000 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2
- 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 1 viaje a Alaska o el Caribe, o $4,5 millones, 1 Bono de $1.000.000. Cada premio.
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3185 del Kino
- Kino: 6, 9, 19, 25, 8, 2 10, 5, 17, 23, 13, 24, 12, 16
- Rekino: 6, 4, 19, 1, 10, 21, 20, 13, 22, 2, 7, 23, 12, 11
- Requete Kino: 17, 4, 23, 12, 8, 25, 3, 5, 1, 2, 21, 7, 13, 15
- Chao Jefe $2.000.000: 17, 13, 5, 1, 7, 14, 4, 9, 15, 2, 25, 18, 19, 16
- Chao Jefe $3.000.000: 8, 6, 13, 7, 25, 11, 20, 15, 21, 12, 1, 22, 10, 23
- Súper Combo Marraqueta: 3, 20, 6, 1, 11, 23, 16, 10, 5, 9, 22, 2, 24, 25
- Premios Especiales: 7, 15, 22, 10, 11, 5, 2, 21, 14, 13, 3, 20, 12, 19
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.