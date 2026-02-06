Resultados del Kino: números ganadores del sorteo 3185 del viernes 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde entregó un increíble pozo acumulado.

El sorteo número 3185 del Kino repartió $5.800 millones de pesos monto que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Kino: $1.380 millones

$1.380 millones Rekino: $140 millones

$140 millones Requete Kino: $1000 millones

$1000 millones Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones

$1.200 millones Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones

$1.080 millones Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones

$1.000 millones En cuanto a los premios especiales:

1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2



1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000

Por último, el premio al número de cartón:

1 viaje a Alaska o el Caribe, o $4,5 millones, 1 Bono de $1.000.000. Cada premio.

1 Bono de Cada premio. Finalmente, Club Kino:

Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3185 del Kino