Elon Musk, el dueño de X (Twitter) sigue ampliando la lista de cambios radicales tras adquirir la masiva plataforma digital.

Ahora, tras casi cuatro años desde su bloqueo en octubre de 2019, la red social comenzará a aceptar nuevamente un tipo de post.

“Basándonos en nuestro compromiso con la libertad de expresión, también vamos a permitir la publicidad política”, escribieron en una actualización durante este día martes.

Siendo así, las campañas serán permitidas, pero con un punto a tener en cuenta. “Esto incluirá la prohibición de promocionar contenidos falsos o engañosos, incluida la información destinada a socavar la confianza pública en unas elecciones”, señalaron.

Todo esto revierte la medida adoptada inicialmente por el entonces director ejecutivo Jack Dorsey. En ese momento sus palabras eran radicales para vetar la opción: “El alcance de los mensajes políticos debe ganarse, no comprarse”.

Eso sí, la nueva medida también vendrá acompañada de un “centro de transparencia publicitaria global”, que precisamente tendrá como objetivo revisar las publicaciones y seleccionar las campañas elegibles.

Arrancando en el territorio estadounidense, se espera que la medida se implemente pronto para el resto del mundo. Un nuevo paso en un sitio web que, desde la llegada de Musk, ha visto caer en cerca de un 50% sus ventas en publicidad.

Curiosamente, la temperatura que ha generado este tipo de cambios se pudo medir el pasado fin de semana. Esto tras un bochornoso episodio para la figura del magnate durante un evento.

Elon Musk fue abucheado cuando asistió a la final del torneo Valorant Champions en Los Ángeles con su hijo. Precisamente cuando una de las cámaras de la transmisión lo mostró en la pantalla gigante. “Trae de vuelva Twitter”, fue la petición masiva que formularon los gamers.

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting “bring back Twitter” lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV

— Jake Lucky (@JakeSucky) August 26, 2023