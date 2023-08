Otro más: el nuevo cambio radical que Elon Musk quiere implementar en X (Twitter)

Elon Musk sigue con la idea de aplicar una serie de cambios para renovar las funciones y apariencia de X, la veterana red social que hasta hace poco tiempo llevaba el nombre de Twitter.

Así como hace unos días compartió la propuesta de eliminar la opción de bloquear, ahora el magnate tecnológico suma otra. Una que según dice: “Mejorará mucho la estética”.

Musk tiene entre planes cambiar la forma en que se muestran los enlaces de noticias en la línea de tiempo. De tal manera quiere eliminar los titulares que permiten enlazar a artículos.

Así no se podría linkear a otros medios externos y se conservaría solo la imagen principal del tuit. Eso sí, la medida aún no tiene una fecha de implementación oficial.

Siendo así, el limitante apunta a que parte de los principales afectados serían los medios de comunicación. Esto porque no se generaría un tráfico hacia sus sitios webs desde la plataforma X.

Parte de los especialistas en plataformas apuntan a que el hombre de Tesla quiere fomentar la suscripción a la modalidad premium. Una alternativa que por ahora ha tenido poco alcance y que brinda beneficios como más caracteres por publicación.

Pero no se queda ahí. Fiel a su estilo director, Elon Musk escribió un nuevo post. “Si eres un periodista que quiere más libertad para escribir y mayores ingresos, ¡entonces pública directamente en esta plataforma!”, publicó. Él mismo ha señalado que quiere convertir la red en una plataforma idónea para creadores de contenidos.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023