El dueño de Meta apuntó a que su rival solo estaría bromeando y poniendo excusas de cara a la pelea que se ha ido armando en las últimas semanas.

La pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk se encuentra en un punto crucial. Tras varias semanas de especulaciones y comentario virtuales, ahora el hombre a cargo de Meta se puso serio.

Zuckerberg lanzó una crítica al rival y comentó en sus redes sociales que cree que el dueño de X se está tomando a la ligera el hipotético combate en Italia. Pese a que este último constantemente actualiza su estado.

“Si Elon alguna vez se pone serio acerca de una fecha real y un evento oficial, él sabe cómo comunicarse conmigo. Si no, es hora de seguir adelante. Voy a centrarme en competir con gente que se toma el deporte en serio“, escribió.

“Ofrecí una cita real. Dana White -dueño de la UFC- se ofreció a hacer de esto una competición legítima con fines benéficos. Elon no quiere confirmar una fecha, luego dice que necesita cirugía, y ahora pide hacer una ronda de práctica en mi patio trasero en lugar de eso“.

Fiel a su estilo, Elon Musk respondió a Mark Zuckerberg. “Es una gallina“, dijo en un inicio. Claro que también siguió extendiendo la idea de estar en contacto para concretar el encuentro.

Esta noche el magnate tecnológico adelantó que tiene un test de conducción de uno de sus modelos de auto de conducción autónoma de Tesla. La prueba precisamente será en Palo Alto, donde vive su rival.

“Le pediré al automóvil que conduzca hasta la casa de @finkd”, señaló. También dijo que su aventura nocturna será mostrada en vivo en X. “Si tenemos suerte, Zuck abre la puerta. ¡La pelea comienza”, concluyó.

For the Tesla FSD test drive in Palo Alto tonight, I will ask the car to drive to @finkd’s house.

Will also test latest X livestream video, so you can monitor our adventure in real-time!

If we get lucky and Zuck my 👅 actually answers the door, the fight is on!

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2023