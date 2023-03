“The Last of Us” prepara su lanzamiento para PC: conoce los requisitos mínimos y recomendados

Cada vez falta menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Parte 1 en PC y recientemente se dieron a conocer importantes detalles técnicos.

El exitoso videojuego de PlayStation y Naughty Dog dará un gran paso a una nueva plataforma, dejando atrás la exclusividad para la consola de Sony.

En septiembre del año pasado se estrenó un remake del título para PS5, aprovechando al máximo las cualidades y gran potencia de la nueva generación. De esa manera se marcaba un precedente respecto a la llegada del juego para computador.

Hay que recordar que PS está trabajando en una expiación a PC, llevando varios juegos exclusivos a esta plataforma que cada vez se posiciona de la mejor manera en el mundo gamer.

Ya se hizo el paso con otra saga de los mismos desarrolladores, Uncharted, y ahora será el turno de la aventura protagonizada por Joel y Ellie. Además, se destaca que es en un momento clave considerando la popularidad que vuelve a tener la historia gracias a la serie de HBO Max.

Detalles del videojuego adaptado

A grandes rasgos, The Last of Us Parte 1 contará con el mismo contenido principal que su homólogo de PS5. Sin embargo, es importante profundizar en aspectos más específicos que son claves para esta plataforma.

Una vez más, el título sobresale por los detalles que se pueden observar mientras jugamos, que ahora son aún más específicos y de asombrosa calidad, con resoluciones en 4K reales.

Desde las duras y opresivas calles de la zona de cuarentena de Boston hasta las casas abandonadas de la ciudad de Bill y mucho más, los usuarios de computador podrán vivir un viaje único.

Combatividad

Para esta gran experiencia también se aprovechará la compatibilidad con monitores ultra anchos para las relaciones de aspecto 21:9 ultra ancho y 32:9 súper ultra ancho.

El juego también es compatible con DualSense. Con esto, los jugadores podrán sentir el impacto de la batalla y todo tipo de interacción que potencian una vibrante aventura.

Asimismo, con la compatibilidad con el control DualShock 4, una amplia gama de mandos y el teclado junto al mouse, los jugadores pueden adaptar su estilo de juego a sus preferencias.

Requisitos

Para poder disfrutar The Last of US Parte 1 en PC como corresponde, es clave considerar los requisitos mínimos y recomendados que se deben tener.

Para todas las configuraciones, deberás tener al menos 100 GB disponibles de almacenamiento. Donde varía claramente es en la RAM; en settings recomendados necesitarás 16 GB de RAM mientras que en el Ultra son 32 GB.

La tarjeta gráfica será crucial para aprovechar esta experiencia. Se recomienda tanto una AMD Radeon RX 5800 XT o 6600 XT, NVIDIA GeForce RTX 2070 Súper o RTX 3060 para imagen hasta 60 FPS en 1080p. Para lo máximo, que es a 60 FPS y 4K, necesitarás AMD Radeon RX 7900XT o NVIDIA GeForce 4080.

El juego tiene agendado su lanzamiento para el próximo 28 de marzo. Puedes conocer más características y especificaciones AQUÍ.