Con cambio de hora incluido: ¿Cuándo y en qué horario se estrenará el final de temporada de The Last of Us?

Este domingo, y tras casi dos meses de emisión, concluirá la primera temporada de la aplaudida y exitosa serie de HBO, The Last of Us.

La primera parte de la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), llegará a su fin mientras buscan dar con las “Luciérnagas”, logrando así completar su misión.

El capítulo se llamará “Look For The Light”, que es el lema de las Luciérnagas, y tendrá una duración de 43 minutos, siendo el episodio más corto de la primera temporada.

A no preocuparse…

Pese a que este será el último capítulo de la temporada, ya se anunció por parte de HBO que se renovó la serie para una segunda temporada.

¿Cuándo y a qué hora ver el noveno episodio?

La serie estrenará el noveno episodio y final de temporada este domingo 12 de marzo. En esta ocasión, el horario del capítulo será a las 22:00 horas, debido a que en Estados Unidos tendrán un cambio de horario.

¿Dónde ver The Last of Us?

La historia, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se podrá ver mediante el canal de HBO, y también por su plataforma de streaming, HBO Max.

Tráiler