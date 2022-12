“Star Wars Jedi: Survivor”: se da a conocer la fecha para el lanzamiento del primer gameplay oficial

Este lunes 5 de diciembre se liberó nueva información en torno al esperado videojuego Star Wars Jedi: Survivor, incluyendo la fecha en la que veremos el primer gameplay oficial.

El universo de la popular franquicia sigue creciendo y va más allá de las películas y las series. Dentro de los diferentes juegos que tiene la historia creada por George Lucas, Fallen Order (2019) logró conquistar a los fanáticos.

Las aventuras de Cal Kestis, que también son canon, encantaron al exigente fandom que se mantiene expectante para el lanzamiento de la secuela.

De todas formas, la información ha sido acotada, sin mucho más que el tráiler liberado a mitad de año y uno que otro detalle sobre. Todo lo demás surge a raíz de filtraciones, rumores o especulaciones.

Pero durante las últimas horas se confirmó de manera oficial cuándo veremos el primer gameplay, ofreciendo el primer vistazo al juego como tal.

Según consignaron desde Variety, Respawn Entertainment, Electronic Arts y Lucasfilm Games acordaron una fecha bastante llamativa en el calendario.

En rigor, la primera reproducción del videojuego se hará en los Games Awards 2022, evento del mundo gamer que tendrá lugar el próximo jueves 8 de diciembre.

Geoff Keighley, creador, presentador y productor ejecutivo de la ceremonia, se refirió al tema, pero no quiso profundizar. “No quiero estropear demasiados detalles antes del espectáculo (…) hemos estado trabajando con Respawn y EA en este momento durante la mayor parte de los seis meses”.

La llegada del primer gameplay de Jedi Survivor, que ya anticipamos con base en rumores, no fue la única noticia que recibieron los fanáticos de Star Wars, ya que hoy se ha comenzado a hablar sobre su llegada a las tiendas.

Si bien no es información oficial por parte de los desarrolladores, se trata de una filtración que llegó por ‘error’ desde Steam, el cual ya fue solucionado.

En una de las actualizaciones de la página se publicó una ficha del esperado juego, pero sumando un detalle que hasta ahora no ha sido informado. Pusieron que la fecha de estreno será el próximo 16 de marzo (o 15, según la región).

Hay que destacar que esto coincide con las especulaciones que ya circulaban, apuntando a que llegaría un “importante” videojuego de Electronic Arts antes de abril.

According to Steam, STAR WARS Jedi: Survivor releases on March 15th https://t.co/E3sr6hoSkg pic.twitter.com/Fs57WxKIxs

— Wario64 (@Wario64) December 5, 2022