Más allá de los videojuegos: Nintendo presenta su propio estudio cinematográfico

Este lunes 3 de octubre se anunció de manera oficial que Nintendo contará con su propio estudio cinematográfico, lo que le permitirá llevar el sello de la empresa más allá del mundo de los videojuegos.

La noticia se confirmó luego de que se llevara a cabo la de compra de Dynamo Pictures por parte de la compañía japonesa. Ahora, un nuevo foco importante será la producción de series y películas.

Respecto a Dynamo, es conocida por el desarrollo del anime Yuri on Ice, su labor en cortos para la franquicia Pikmin y largometrajes como Earwig and the Witch. Además, colaboró en el desarrollo de importantes títulos como Death Stranding, Monster Hunter World, Persona 5, entre otros.

De esta manera, se pondrán en marcha proyectos de animación basados en títulos como The Legend of Zelda, Metroid, y más franquicias emblemáticas. Además, otra labor importante que tendrá Nintendo Pictures será la creación de CG para videojuegos.

Se espera que esta nueva apuesta de la empresa sea duradera en el tiempo y capaz de competir directamente con grandes nombres en la industria. Hay que destacar que esto se desarrolla en un contexto donde las adaptaciones de videojuegos a películas y series son bastante populares.

Otro punto importante es que la presentación del estudio cinematográfico de Nintendo llega a pocos días de que se libere el primer tráiler oficial de la película de Super Mario.

Desde el nuevo estudio asumen el reto de ofrecer imágenes únicas y sorprendentes a clientes de todo el mundo, trascendiendo generaciones y épocas (…) pensando siempre en lo que puede ser interesante para los clientes de todo el mundo”.