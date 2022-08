“The Last of Us”: presentan nuevo tráiler del remake de la Parte 1

Cada vez falta menos para el relanzamiento de The Last of Us Parte 1, esta vez en su versión remake, y PlayStation liberó un nuevo tráiler que hace crecer aún más las expectativas.

El juego fue lanzado originalmente el 14 de junio de 2013 para PS3, convirtiéndose en un título icónico de la compañía. Ahora, nueve años más tarde, volverá hecho para la nueva generación de consolas.

Desde que se anunció la noticia y se iban dando más detalles con el pasar del tiempo, se destaca cómo esta nueva edición maximiza su cualidades en función a lo que ofrece la PS5.

Con un alucinante adelanto que mezcla cinemática y gameplay, se aprecia cómo se potencia cada punto. Esto permite mejorar la experiencia de juego y vivir una gran historia inmersiva.

Revisa aquí el tráiler del remake de The Last Of Us Parte 1:

Los detalles

Si bien hace un tiempo había salido una versión reacondicionada para PlayStation 4, la cual ya no está a la venta, hay que destacar que no se trata de la misma realización.

El remake de The Last of Us Parte 1 fue hecho desde cero para PS5, por lo que se podría considerar como un videojuego totalmente nuevo en cuanto a sus características, tal como se aprecia en el tráiler.

Un detalle en esta misma línea, es que desde Naughty Dog se realizaron esfuerzos para mejorar las interpretaciones originales de Ashley Johnson (Ellie) y Troy Baker (Joel).

‘TLOU’ será estrenado el próximo 2 de septiembre de este 2022 y también llegará para PC en fechas posteriores que, a pesar de que aún no se confirma, no sería mucho después.