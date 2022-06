“The Last of Us Parte 1” tendrá un remake para PS5 y PC

Este jueves, PlayStation confirmó el remake de The Last of Us Parte 1 para su nueva generación de consolas y también incluye a los computadores.

Bajo el contexto del Summer Game Fest 2022 no solo se anunció el aclamado título, sin no que también se presentaron las primera imágenes de lo que se viene.

Lanzado originalmente en el año 2013, el juego de Naughty Dog recibió buenas críticas y rápidamente se convirtió en un ícono de PS Sony.

De esta manera, los usuarios fieles a la compañía que ya cuentan con el PS5 podrán disfrutar de esta videojuego “completamente renovado“.

Modernización del juego a primer nivel

Esta nueva versión de The Last of Us no pasará únicamente por la mejora de gráficos y la visión, ya que al enfocarse en la nueva generación de consolas se puede trabajar en muchos ámbitos.

En la presentación se comunicó que los esfuerzos también pasaron por usar y mejorar las interpretaciones originales de Ashley Johnson (Ellie) y Troy Baker (Joel).

Por otra parte, se aprovechó de incluir más detalles en el sistema de combate y la inteligencia artificial de los enemigos. En general, se destaca que el gameplay se ha modernizado.

Si bien este nuevo lanzamiento incluye también a los PC, era de esperarse que sacaran provecho a puntos como el audio 3D, la vibración háptica y los gatillos adaptativos de PlayStation 5.

Detalles del lanzamiento

El remake de The Last of Us Parte 1 incluirá material extra con posibilidad de personalizar las armas, un modo speedrun o maximizar la velocidad de crafteo.

Además, se explicó que el título contará con tres ediciones: Standard, Digital Deluxe y Firefly. El lanzamiento está agendado para el próximo 2 de septiembre de este 2022. En tanto, para el modo multijugador habrá que esperar hasta el año 2023.

Los desarrolladores hicieron un llamado a estar atento a las diferentes actualizaciones que irán entregando los próximos días. Para revisar más detalles de la presentación del juego puedes ingresar AQUÍ.