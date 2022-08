“Dune: Awakening”, el juego de supervivencia ambientado en Arrakis

Bajo el marco de la Opening Night Live de la Gamescom 2022, Funcom y Legendary Entertainment presentaron el tráiler de Dune: Awakening, el juego inspirado en el universo de la saga Dune.

Durante el 2021 Denis Villeneuve sorprendió con una adaptación cinematográfica de la novela homónima de Frank Herbert. Esta pieza fue nominada y ganadora de premios Oscar en diferentes categorías.

Actualmente, la secuela de la película está en desarrollo, por lo que la historia seguirá ampliándose en varias direcciones. Ahora, con el videojuego aumentan las expectativas y el interés.

La llegada de Dune al mundo gamer ilusiona a los fanáticos con el estreno de su primer adelanto oficial. En las imágenes se aprecia el desértico planeta Arrakis con buenos gráficos que prometen una aventura con una gran experiencia.

El juego es desarrollado por Funcom, quien tiene los derechos de la obra original de Herbert y trabajan en conjunto con Legendary Entertainment.

En mayo del presente 2022 se anunció este ambicioso proyecto que será un MMORPG, es decir videojuego de rol multijugador masivos en línea, por su sigla en inglés (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game).

Durante las últimas horas se mostró un escueto tráiler sin muchos detalles de la jugabilidad como tal. De todas formas, también se sabe que será en un mundo abierto y de supervivencia.

Bajo la misma línea, se tiene conocimiento de que el mapa que representa a Arrakis será bastante grande y una sesión contará con varios jugadores. Esto demuestra la ambición de los desarrolladores y entusiasma a los fans.

Dune: Awakening aún no tiene fecha de lanzamiento específica, pero se espera que sea durante el 2023, aunque no en los primeros meses, debido al desafío de desarrollo que promete el juego. Se sabe que llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

