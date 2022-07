“Dune 2”: comienzan las grabaciones y se liberaron nuevos detalles

Tras el éxito que obtuvo la primera parte, Warner Bros está en proceso de desarrollo para Dune 2 y durante los últimos días ya arrancaron con las grabaciones.

La adaptación a la pantalla grande a cargo de Denis Villeneuve resultó ser un acierto y en el 2021 logró recaudar más de 400 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Ahora el objetivo está puesto en continuar con la historia escrita en la novela homónima de Frank Herbert. La continuidad estaba sujeta al respaldo de la gente y como se alcanzó gran popularidad, ya se avanza en la nueva película.

El proyecto sufrió un retraso a principios de julio, lo que aplazó su estreno para finales del próximo año. Pero las complicaciones fueron superadas y ya comenzaron con todo listo.

Para Dune 2 volveremos a ver a parte del elenco principal: Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides), Oscar Isaac (Duque Leto Atreides), Jason Momoa (Duncan Idaho) y Javier Bardem (Stilgar).

Pero también se sumarán nuevos rostros que ya tienen confirmado a sus respectivos personajes: Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen; Florence Pugh como la princesa Irulan Corrino; Léa Seydoux interpretará Lady Margot; Souheila Yacoub también se incorpora al reparto como Shishakli.

El rodaje de la película se llevará a cabo en diferentes locaciones como Italia, Budapest, Abu Dhabi y Jordania. El inicio de los trabajos se informó a través de la cuenta oficial de Twitter.

We’re rolling. Production on Dune: Part Two has begun. #DuneMovie pic.twitter.com/H31MTEcvcS

— DUNE (@dunemovie) July 18, 2022