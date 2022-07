Temuera Morrison anuncia posible trabajo en un juego de Star Wars

El universo de Star Wars continua expandiéndose cada vez más, en distintos frentes, y hace algunos días Temuera Morrison anunció que está trabajando en un nuevo juego para la franquicia.

El actor ha ido cobrando cada vez más importancia en la saga, desde su rol como imagen y voz de clones hasta ser el hombre que le da vida a Jango y Boba Fett.

Bajo su papel como el cazarrecompensas hoy cuenta con su propia serie, la que trajo de vuelta al personaje. Hay que recordar que se daba por muerto, pero tuvo su reaparición en The Mandalorian y mayor desarrollo en The Book of Boba Fett.

¿Un videojuego inspirado en Boba fett?

Declaraciones de Morrison ilusionan a los fanáticos con la posibilidad de un juego que probablemente esté centrado en el ‘actual’ daimo de Tatooine.

En conversación Gaming Bible, el actor indicó que el mundo gamer es “donde está todo, porque con las películas o series se acaba, pero con los videojuegos puedes estar ahí un poco más”.

Bajo la misma línea reconoció que “habrá algo en camino, eso te lo puedo asegurar“. Con estas palabras bastó para que se genera la esperanza en torno a este proyecto.

De igual manera, es importante destacar Temuera no profundizó más en el tema in entregó detalles sobre qué podría hacer en este eventual trabajo.

El futuro gamer de la franquicia

Hace algún tiempo Electronic Arts confirmó que seguirá trabajando junto a Star Wars, por lo seguirán apareciendo videojuegos de esta popular alianza.

Actualmente se tiene en carpeta el próximo lanzamiento de Jedi Survivor, la secuela de Fallen Order. Por otra parte hay dudas sobre qué podría pasar con una nueva entrega de Battlefront.

Desde otra firma, específicamente de Quantic Dream, en asociación con LucasArts, están desarrollando el esperado Eclipse, título que promete bastante, aunque ha sufrido inconvenientes que retrasan su estreno.

Los trabajos de Morrison en videojuegos

Mientras los fanáticos siguen a la espera de más anuncios sobre este eventual juego de Star Wars donde volveremos a ver Temuera Morrison, probablemente como Boba Fett, te recordamos cuál son los títulos gamer en los que ya ha estado presente el actor.

A finales de 2002 de lanzó Bounty Hunter, donde el intérprete fue la voz de Jango Fett. En este clásico se narra cómo el cazarrecompensas ‘original’ se convirtió en la plantilla para los clones del ejército de la República Galáctica.

En marzo del año 2005 llegó Commando, título donde Temuera interpretó principalmente a Boss. Aunque, como se sabe, él también es la voz de todos los clones. Aquí los jugadores tenían la oportunidad de controlar a cuatro soldados de un escuadrón de élite.

Por último, bajo el título de Battlefront, en su última edición del año 2017 (II), aparece ya como Boba Fett, disponible para el modo multijugador o juego local, fuera de la campaña.